대구 지역 기업 LVIS Korea㈜, 에디슨 어워즈 은상 수상

대구시는 최근 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린 ‘에디슨 어워즈(Edison Awards)’에서 지역 기업인 LVIS Korea㈜가 은상을 수상했다고 20일 밝혔다.

에디슨 어워즈는 글로벌 혁신 기술을 선정하는 권위 있는 국제 시상식으로 꼽힌다. 그동안 IBM, GE, 3M 등 세계적인 기업이 수상한 바 있다. LVIS Korea㈜는 인공지능(AI) 기반 뇌·신경 디지털 헬스 솔루션 ‘뉴로매치(NeuroMatch)’를 선보여 수상의 영예를 안았다. 이 기술은 대구시와 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원이 공동 추진하고, 대구디지털혁신진흥원(DIP)이 수행하는 ‘AI 기반 뇌 발달 질환 디지털 의료기기 실증지원 사업’의 지원을 받아 개발했다.

이 사업은 2024년부터 올해까지 총 300억 원 규모로 추진 중이다. 지역 병원 및 연구 기관과 연계한 실증 클러스터를 기반으로 디지털 의료기기의 조기 상용화와 산업 확산을 지원하고 있다. 정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “이번 에디슨 어워즈 수상은 대구에서 육성한 디지털 헬스 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받은 의미 있는 성과”라고 말했다.



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