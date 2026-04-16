홍명보호, ‘고지대 적응’ 위해 2주간 끝장 훈련…월드컵 로드맵 공개

홍명보호가 2026 북중미(미국, 멕시코, 캐나다) 월드컵 본선을 향한 구체적인 로드맵을 확정, 공개했다.
대한축구협회는 16일 “홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 월드컵 조별리그 베이스캠프 장소인 멕시코 과달라하라로 이동하기에 앞서 미국 유타주 솔트레이크시티에서 약 2주간 사전캠프를 진행한다”고 밝혔다.
그러면서 “기후 조건과 고지대 적응 필요성 등을 종합적으로 고려해 사전캠프지를 선정했다. 여러 후보지를 직접 방문해 실사를 진행했으며 스포츠과학 및 환경 적응 관련 전문가들의 의견도 반영했다”고 덧붙였다.
솔트레이크시티 훈련장은 해발 약 1460m의 고지대에 위치해 있다. 기온과 습도 등 기후 조건이 베이스캠프 장소이자 조별리그 1, 2차전을 치르는 멕시코 과달라하라(해발 약 1500m)와 유사하다. 또 한국과의 시차도 15시간(서머타임 적용)으로 동일하다. 훈련장과 웨이트 트레이닝 시설 등은 미국 메이저리그사커(MLS) 레알 솔트레이크 구단과 유타대 시설을 활용할 예정이다.
대표팀은 5월 16일 최종 명단을 발표한다. 1차 본진이 18일 미국으로 출국하고, 나머지 선수들은 각자 일정에 따라 차례대로 솔트레이크시티에 집결한다. 사전 캠프 기간 중 두 차례 평가전을 치른 뒤 6월 5일 과달라하라 베이스캠프로 이동한다.
댓글 0