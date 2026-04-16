대구시교육청-2작전사, ‘군 특성화고 합동 발대식’

대구시교육청이 학업과 군 복무, 취업으로 이어지는 교육 모델을 운영하고 있어 주목된다. 시교육청은 15일 북구 엑스코에서 ‘2026학년도 군 특성화고 합동 발대식’을 열었다고 16일 밝혔다. 발대식에는 강은희 대구시교육감과 육군 제2작전사령부(2작전사) 김현석 인사처장 및 군 관계자, 군 특성화고 교육과정 참여 학생 118명 등이 참석했다.
군 특성화고 제도는 직업계고 학생이 3학년 1년 동안 군이 필요로 하는 전문기술을 맞춤형으로 교육받고, 졸업과 동시에 입대해 첨단장비 운용 등 전문 기술 병력으로 복무하는 것이다. 전문기술병 또는 전문기술 부사관 중 선택해 복무하고 이후 희망에 따라 부사관으로 계속 근무하거나 전역해 국방부와 협약한 기업에 취업할 수 있다.
대구 권역 군 특성화고는 대구일마이스터고, 경북기계공업고, 상서고, 대구공업고, 영남공업고, 조일고 등 6개 학교가 지정됐다. 군 종별로 육군은 기갑조종, 통신운용, 수송정비 등 4개 학급이, 해병대는 통신운용, 궤도장비정비 등 2개 학급이, 공군은 통신운용, 조리 등 2개 학급이 각각 운영되고 있다.
엄격한 선발 과정을 통과한 학생들은 군 특기 교육뿐만 아니라, 태권도, 군 체험학습, 다양한 리더십 교육을 통해 입대 전 군 조기 적응 프로그램을 이수할 수 있다. 강 교육감은 “우리 학생들이 학업 탐구와 군 기술교육을 통해 자랑스러운 대한민국 군인으로 성장할 것으로 기대한다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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