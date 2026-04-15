LG CNS, 영하 26도서 작동하는 물류 로봇 공개

LG CNS가 영하 26도 냉동 창고에서도 24시간 작동하는 차세대 물류 로봇을 공개했다. 그간 물류 로봇이 활동하는 데 제약이 있었던 극저온까지 활동 범위를 확대한 것이다. 회사는 냉동 창고를 활용하는 국내외 기업들까지 시장을 빠르게 넓히겠다는 계획이다.
LG CNS는 13일(현지 시간) 미국 애틀랜타에서 열린 북미 최대 규모 물류 전시회 ‘모덱스 2026’에서 물류 자동화 로봇 ‘모바일 셔틀’을 공개했다. 영하 26도의 저온 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계돼 식품, 유통, 의약품 등 콜드체인(저온 유통) 물류 영역까지 적용이 가능하다. 모바일 셔틀은 한 대당 최대 1500kg의 물품을 적재할 수 있다. 전후좌우 및 수직 이동이 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.
최근 제조업 등 여러 산업군에서 공장화가 이뤄지고 있지만 유연한 대응이 어렵다는 점에서 한계를 보여왔다. 회사는 모바일 셔틀에 인공지능(AI) 에이전트 기능을 탑재해 즉각적인 대응이 가능하도록 했다. ‘긴급 출고’와 같은 예외 상황이 발생했을 때 현장 작업자가 챗봇을 통해 셔틀로봇을 직접 제어할 수 있는 것. 만약 로봇에 이상이 발생하면 AI 에이전트가 원인을 분석해 작업자에게 대응방안을 제시한다.
LG CNS는 지난 달 미국 텍사스에 건설 중인 파리바게뜨 제빵 공장에 모바일 셔틀 기반 물류 자동화 시스템을 구축하는 계약을 체결했다고 밝혔다. LG 계열사 북미 공장에도 해당 시스템을 적용했다. 이준호 스마트물류 및 시티사업부장은 “냉장·냉동 환경까지 적용 가능한 모바일 셔틀을 통해 물류 자동화 적용 범위를 확장했다”며 “이를 바탕으로 글로벌 사업을 지속 확대하겠다”고 했다.