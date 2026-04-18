우려 커지는 ‘정동영 리스크’…野 “李대통령, 즉각 경질해야”

국민의힘 송언석 원내대표는 정동영 통일부 장관이 북한 제3 핵 시설로 평안북도 구성시를 공개 언급한 사안과 관련해 “정동영 리스크는 임계점을 넘었다”며 “이재명 대통령이 정 장관을 즉각 경질해야 한다”고 비판했다. 앞서 정 장관의 발언과 관련해 미국은 한국에 항의한 것으로 알려졌다.
18일 송 원내대표는 페이스북에서 “대한민국 외교 안보의 ‘정동영 리스크’는 임계점을 넘었다”고 지적했다. 이어 “정 장관이 국회 외통위에서 북한의 핵 시설 위치로 구성시를 언급한 것과 관련, 미국 정부 측에서 민감한 북한 기밀 정보를 공개한 데 대해 강력히 항의했다고 한다”며 “미국은 심지어 대북 정보 공유를 제한하기로 했다고 한다”고 했다. 그러면서 “한미 양국의 굳건한 안보 공조에 금이 간 것”이라고 말했다.
송 원내대표는 “유엔사와의 조율 없이 DMZ 법을 여당과 추진하다가 유엔사의 강력한 반발을 초래했고, 북한의 반헌법적 두 국가론을 동조하는 경솔한 발언으로 국내외 불신을 자초했다”며 “급기야 그 가벼운 입으로 인해 한미 양국 간 정보 공유와 군사 공조를 훼손하는 중대한 실책을 저지른 것”이라고 했다.
아울러 송 원내대표는 “이번 사태와 같은 일의 재발 방지 대책의 첫걸음은 정 장관 경질”이라고 했다.
앞서 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “영변과 구성, 강선에 우라늄 농축 시설이 있다”고 말했다. 이에 미국 측은 여러 채널을 통해 민감 정보가 외부에 공유된 데 대해 강하게 항의한 것으로 알려졌다.
통일부는 “정 장관 발언 배경에 대해서는 미국 측에 충분히 설명했으며 미국 측도 이해한 것으로 알고 있다”며 “미국 측 항의에 대해서는 알고 있는 바가 없다”고 말했다.
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