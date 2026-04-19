임영웅, 세계 1위 유튜버 ‘미스터 비스트’ 영상에 한국어 더빙 참여

가수 임영웅이 전 세계 구독자수 1위 유튜버 미스터 비스트(Mr. Beast)의 콘텐츠에 등장하는 한 인물의 목소리를 맡아 한국어 더빙을 진행했다. 미스터 비스트는 4억7000명이 넘는 구독자를 보유하고 있다.
19일 미스터 비스트 공식 유튜브 채널은 ‘마트에 마지막까지 남으면 25만 달러(약 3억6700만 원)를 드립니다’라는 제목의 영상이 게재됐다. 상금 25만 달러를 두고 마트 내에서 벌어지는 참가자들의 갈등과 폭동, 심리전 등을 담은 서바이벌 콘텐츠다.
임영웅은 영상 속 참가자 중 한 명의 목소리를 맡아 한국어 더빙을 했다. 극한의 상황에 놓인 인물의 감정선을 생동감 있게 표현하며 극의 몰입도를 높였다는 평가를 받는다.
이번 협업은 미스터 비스트의 한국어 더빙 프로젝트를 전담하고 있는 성우 남도형과의 인연을 통해 성사된 것으로 알려졌다. 임영웅의 더빙 참여 영상은 미스터 비스트 공식 채널에서 확인할 수 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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