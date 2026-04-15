“칼로리 같아도 살 더 찐다”…빵·쌀 식단의 뜻밖의 결과 [바디플랜]

빵과 쌀 같은 탄수화물 식단이 추가 열량 없이도 체중 증가를 유도할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 같은 양을 먹어도 살이 더 찌는 이유가 ‘과식’이 아니라 ‘대사 변화’일 수 있다는 점에서 해석이 달라질 수 있다.
일본 오사카공립대 연구진은 쥐를 대상으로 한 실험에서 탄수화물 중심 식단이 체중과 체지방 증가에 미치는 영향을 분석했다. 연구 결과는 국제 학술지 ‘분자 영양 및 식품 연구(Molecular Nutrition & Food Research)’에 게재됐다.
연구진은 일반 사료를 먹는 군과 함께 빵, 밀가루, 쌀가루 등을 추가로 제공한 여러 그룹을 비교했다. 그 결과 쥐들은 탄수화물 식품을 강하게 선호하며 기존 사료를 거의 먹지 않는 경향을 보였다. 전체 섭취 열량은 크게 늘지 않았지만 체중과 체지방은 증가했다. 특히 쌀가루를 섭취한 쥐 역시 밀가루를 섭취한 경우와 유사한 방식으로 체중이 증가해, 특정 식품보다는 탄수화물 중심 식단 자체의 영향일 가능성을 시사했다.
연구를 이끈 시게노부 마츠무라 교수는 “체중 증가가 특정 식품 때문이라기보다 탄수화물에 대한 강한 선호와 그에 따른 대사 변화와 관련이 있을 가능성을 시사한다”고 설명했다. ● “덜 먹어도 살찐다”…대사량 감소가 원인
연구진은 호흡가스 분석을 통해 에너지 소비량을 측정한 결과, 탄수화물 식단을 섭취한 쥐에서 에너지 소비가 감소하는 경향을 확인했다. 섭취량이 비슷하더라도 몸이 사용하는 에너지가 줄어들면서 체중이 늘어난 것이다.
연구진은 “체중 증가는 과식 때문이 아니라 에너지 소비 감소와 관련이 있다”고 밝혔다.
대사 변화도 나타났다. 혈중 지방산은 증가하고 필수 아미노산은 감소했으며, 간에서는 지방 축적이 늘고, 지방산 생성 및 지질 수송과 관련된 유전자 활성도 증가했다. 몸이 에너지를 소비하기보다 저장하는 방향으로 전환된 셈이다. ● 특정 식품 아닌 ‘탄수화물 중심 식단’이 변수
연구진은 이러한 결과가 특정 식품의 문제가 아니라 식단 구성과 관련이 있다고 강조했다. 실제로 밀가루를 제거하자 체중과 대사 지표가 빠르게 개선되는 경향도 관찰됐다.
마츠무라 교수는 “향후 인간을 대상으로 이러한 대사 변화가 실제 식습관에서도 나타나는지 확인할 계획”이라며 “통곡물, 식이섬유, 단백질·지방과의 조합, 섭취 방식 등이 탄수화물 대사에 어떤 영향을 미치는지도 추가로 연구할 것”이라고 밝혔다.
이번 연구는 동물실험 결과로, 인간의 식습관에 그대로 적용하기에는 한계가 있다. 다만 동일한 열량이라도 영양소 구성에 따라 신체 반응이 달라질 수 있다는 점은 분명하다. 같은 칼로리라도 결과는 같지 않다.
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