한강 ‘채식주의자’, 한국인이 10년간 가장 사랑한 책

지난 10년 동안 한국에서 가장 많이 팔린 책은 한강 작가(사진)의 소설이었다. 교보문고가 23일 ‘세계 책과 저작권의 날’을 맞아 19일 발표한 최근 10년(2016년 4월 17일∼2026년 4월 16일) 온·오프라인 통합 베스트셀러 순위에서 한 작가의 ‘채식주의자’와 ‘소년이 온다’가 1, 2위를 차지했다.
한강 열풍은 2016년 한 작가가 ‘채식주의자’로 한국인 최초로 영국의 맨부커상을 받으며 시작됐다. 수상 직후 ‘채식주의자’는 주간 종합 베스트셀러에서 12주 연속 1위를 차지했다. 2024년 한국 최초로 노벨 문학상을 수상하며 판매량은 기하급수적으로 늘어났다. 5·18민주화운동을 다룬 ‘소년이 온다’는 2024, 2025년 연속으로 연간 베스트셀러 1위에 올랐다.
교보문고 관계자는 “집계 시점 직후에 맨부커상이 발표돼 10년 누적 판매량은 ‘채식주의자’가 앞섰지만, 최근 몇 년 동안은 ‘소년이 온다’가 더 많이 팔렸다”고 설명했다.
제주4·3사건을 다룬 ‘작별하지 않는다’도 8번째로 많이 팔린 책으로 집계됐다. 이 작품은 2023년 프랑스 메디치 외국문학상과 올해 전미도서비평가협회상을 받았다.
10위 안에는 한 작가의 작품 3편을 포함해 국내 소설이 6편이나 이름을 올렸다. 김호연의 ‘불편한 편의점’과 이미예의 ‘달러구트 꿈 백화점’, 양귀자의 ‘모순’이 순서대로 5∼7위를 차지했다. ‘세계 책과 저작권의 날’은 윌리엄 셰익스피어와 미겔 데 세르반테스의 사망일이 모두 4월 23일인 데서 유래됐다.
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