‘1인 가구’ 이삿날 점검부터 전입신고까지 도와준다

1인 가구 위한 ‘동행서비스’ 확대
서울시가 1인 가구를 대상으로 일상 속 도움을 제공하는 ‘동행서비스’ 확대에 나선다. 이삿날 주택 상태 확인과 행정처리를 돕고 재활이나 건강검진으로 병원을 방문할 때 동행해 준다.
전문 동행매니저가 맞춤형 지원
이사 당일 집 확인부터 행정처리까지
12일 서울시는 1인 가구 증가세에 맞춰 생활밀착형 동행서비스의 지원 분야를 건강에 이어 이사와 정서로 확대한다고 밝혔다. 서울시에 따르면 서울 전체 가구 중 1인 가구 비중은 2024년 기준 약 40%에 이른다. 이 가운데 62.1%는 외로움을, 13.6%는 사회적 단절 상태를 겪는 것으로 나타나 생활 전반에 걸친 지원이 필요한 상황이다. 서울시의 동행서비스는 전문 교육을 받은 동행매니저가 1인 가구를 대상으로 맞춤형 지원을 제공하는 제도다.
우선 이사 당일 혼자 주택 내부 확인부터 행정처리 등을 하는 1인 가구를 대상으로 ‘이사동행 서비스’를 시작한다. 해당 서비스는 동행매니저가 주거지를 방문해 주택 상태 확인과 하자 점검, 공과금 정산 안내, 전입신고 등의 행정절차를 함께 해준다. 또 이삿짐 운반 과정에서의 의사소통과 지역 생활 안내를 제공하며 복잡한 이사를 지원한다. 1인 가구라면 누구나 신청할 수 있으며 이사 당일 최대 6시간까지 이용할 수 있다.
기존 병원안심 동행서비스는 건강 동행서비스로 확대한다. 기존엔 병원 방문만 동행서비스를 이용할 수 있었는데 이젠 재활센터나 건강검진기관 방문도 가능하다. 건강 동행서비스는 월 최대 10회, 연 최대 200시간 제공된다. 현재 시간당 5000원인 요금은 내달부터 6000원으로 오른다. 중위소득 100% 이하 시민에게는 연 48회 무료 지원된다.
다양한 이유로 홀로 정서적 어려움을 감당하는 1인 가구에는 마음 동행 서비스를 제공한다. 일인친구 콜센터(1533-1179)로 전화를 걸면 고민 경청과 가벼운 정서적 대화를 나누면서 필요한 경우 정신건강복지센터와 외로움안녕120 등의 전문 상담 기관을 안내·연계한다.
동행 서비스(건강·이사·마음)는 기존 1인 가구 홈페이지(1in.seoul.go.kr) 또는 일인친구 콜센터를 통해 신청하면 된다.
송진호 기자jino@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지