BS산업·코레이트자산운용, 솔라시도 데이터센터 개발

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왼쪽부터 배철기 BS산업 AI데이터센터개발사업 담당 전무와 김만겸 BS산업 대표이사, 김치완 코레이트자산운용 김치완 대표이사, 정승훈 코레이트자산운용 대체투자본부장이 27일 전남 해남 ‘솔라시도 데이터센터 파크’ 조성을 위한 업무 협약을 체결하고 있다. BS산업 제공
왼쪽부터 배철기 BS산업 AI데이터센터개발사업 담당 전무와 김만겸 BS산업 대표이사, 김치완 코레이트자산운용 김치완 대표이사, 정승훈 코레이트자산운용 대체투자본부장이 27일 전남 해남 ‘솔라시도 데이터센터 파크’ 조성을 위한 업무 협약을 체결하고 있다. BS산업 제공
BS산업과 코레이트자산운용이 전남 해남 ‘솔라시도 데이터센터 파크’ 조성을 위한 협력에 나선다.

양사는 27일 업무협약(MOU)을 체결하고 약 6만6000㎡ 부지에 데이터센터 1개동을 건립해 임대 및 운영하는 공동 사업을 추진하기로 했다. BS산업은 인허가 취득과 RE100 관련 행정 지원, 사업관리(PM)를 맡게 된다. 코레이트자산운용은 부동산 펀드 조성, 투자 유치, 자금 조달, 임차인 확보 등 자산운용 전반을 담당한다.

솔라시도는 재생에너지 기반 전력을 현지에서 생산·소비하는 ‘지산지소’ 구조가 가능한 점이 강점이다. 이는 수도권 전력 수급 한계와 송전망 부족 문제를 보완할 대안으로 꼽힌다. 탄소 감축과 에너지 전환 정책에도 부합한다. 또한 즉시 개발이 가능한 대규모 용지와 상대적으로 저렴한 전력 비용, 안정적인 용수 확보 등 데이터센터 입지 핵심 조건을 충족하면서 글로벌 빅테크 및 RE100 기업 유치 가능성도 높다는 분석이다.

BS산업 관계자는 “솔라시도 개발을 주도하고 있는 BS산업의 사업 관리 역량과 데이터센터 분야에서 검증된 운용 역량을 갖춘 코레이트자산운용의 전문성이 만나 사업적 시너지를 낼 것”이라며 “데이터센터 조성을 성공적으로 추진함은 물론, 국내외 RE100 기업 및 빅테크 기업 등을 유치함으로써 솔라시도가 첨단 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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