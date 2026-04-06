BTS ‘아리랑’, 美 ‘빌보드 200’ 2주 연속 1위…K팝 최초

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 미국 빌보드 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 K팝 가수 최초로 2주 연속 1위를 차지했다.
5일(현지 시간) 빌보드는 차트 예고 기사에서 “BTS의 ‘아리랑’이 11일 자 빌보드 200에서 1위에 오르며, 2주 연속 1위를 차지했다”고 밝혔다.
이어 “음반 판매량 조사 업체 ‘루미네이트’에 따르면 이달 2일로 끝난 주간에 미국에서 18만7000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다”고 설명했다. 이는 발매 첫 주 64만1000장에 달하는 앨범 유닛을 기록한 것과 비교하면 71% 하락한 수치다.
빌보드 200은 실물 음반과 디지털 앨범 등의 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치 등을 종합한 ‘유닛’으로 순위를 매긴다. 이번 주 실물 음반 등 앨범 판매량은 11만4000장으로, 2주 연속 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위다.
K팝 가수가 빌보드 200에서 2주 연속 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 빌보드 200에서 비연속 2주 1위를 차지한 바 있다.
‘아리랑’은 빌보드 200 1위에 진출했던 BTS의 앨범 7개 가운데 최장기간 정상을 지키게 됐다. 이전의 다른 6개 앨범은 각각 1주간 1위에 머물렀다.
이번 주 ‘아리랑’은 미국 래퍼 카녜이 웨스트(예·YE)의 새 앨범 ‘불리(BULLY)’와 미국 싱어송라이터 멜라니 마르티네즈의 ‘하데스(HADES)’ 등을 제치고 정상에 올랐다.
‘아리랑’의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 이르면 6일 발표될 11일 자 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 톱10을 유지할 것으로 예상된다. 스윔은 지난주 핫 100에서 1위를 차지했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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