서유리 “스토킹 피해자가 피의자 됐다…끝까지 싸울 것”

서유리는 5일 “이제는 두려움보다 더 강한 감정이 생겼다, 이 나라에서 피해자로 사는 것이 얼마나 외롭고 무력한 일인지, 이것을 더 이상 혼자 감당할 수 없다는 절박함”이라면서 ‘스토킹 피해자가 피의자가 되었습니다’라는 문장으로 시작하는 장문의 글을 올렸다.
이날 글에서 서유리는 “스토킹을 당한 피해자가, 피해를 당했다고 말했다는 이유로, 엄벌을 탄원했다는 이유로, 지금 이 순간 피의자 신분으로 검찰 수사를 받고 있다”고 전했다.
서유리는 스토킹 피해는 2020년 A 씨가 온라인 커뮤니티에 자신을 향한 수천 건의 게시물을 매일 반복해 올리면서 시작됐다고 주장했다. 서유리는 “죽음을 바라는 말, 성적으로 모욕하는 말, 인간으로 도저히 감당할 수 없는 욕설과 인격 모독이 수년 동안 매일 반복됐다”고 밝혔다.
서유리는 스토킹 처벌법 위반 혐의 등으로 A 씨를 고소했으나, 사건을 담당한 고양지청에서 보완 수사 요구를 내렸고, 수사가 지연됐다고 밝혔다. 그 때문에 그는 수사 미진을 이유로 진정을 제기하며 강하게 항의했고, 경찰의 보완 수사 뒤 고소 건은 다시 고양지청에 송치됐다. 그러나 서유리에 따르면 그사이 담당 검사는 네 번이나 바뀌었고, 5개월째 해당 사건에 대한 결론이 나지 않았다.
이후 서유리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 A 씨의 성(姓)과 함께 2020년부터 자신이 피해를 당해왔다는 사실을 공개했다. 이에 A 씨는 서유리를 허위 사실적시 명예훼손 및 사실적시 명예훼손 혐의 등으로 고소했다.
서유리는 “저는 지금 아무런 법적 보호 없이 살고 있다, 스토킹 처벌법이 만들어진 이유가 피해자를 보호하기 위해서라고 알고 있다, 그런데 피해자인 저는 보호받지 못하고, 수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람은 오늘도 자유롭다, 그리고 저는 피의자가 되었다”라고 했다.
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