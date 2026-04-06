“인증샷 성지”…韓 드라마 흥행에 ‘日 건널목’ 몸살

일본 가나가와현 가마쿠라가 오버투어리즘(Overtourism)으로 골머리를 앓고 있다. 특정 지역에 수용 가능한 범위를 넘어 관광객이 몰리는 현상이다. 주민들의 주거환경·상생활 침해, 생태계·문화유산 훼손 등이 문제로 꼽힌다.
최근 아사히신문에 따르면, 이미 애니메이션 성지로 ‘과잉 관광’ 현상을 겪던 가마쿠라가 새로운 한국 드라마 촬영지로 다시 주목받으면서 방문 수요가 급증했다.
배경이 된 작품은 넷플릭스 드라마 ‘이 사랑 통역 되나요?’다. 지난 1월 공개된 이 드라마는 일본을 포함한 여러 국가를 배경으로 촬영됐다. 가마쿠라의 고쿠라쿠 지역과 고료신사 일대, 철도 건널목 등이 주요 장면에 등장한다. 드라마가 해외에서도 인기를 끌면서 한국뿐 아니라 인도네시아, 미얀마 등에서 온 관광객 방문이 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다.
특히 주인공이 철도 건널목을 사이에 두고 마주하는 장면이 소셜미디어에서 확산되며 해당 장소가 대표적인 ‘성지’로 떠올랐다. 관광객들은 같은 구도를 재현하며 사진을 촬영하기 위해 몰려들고 있다.
문제는 촬영지가 일반 주택가와 맞닿아 있다는 점이다. 건널목은 차량 한 대가 겨우 지나갈 정도로 좁은 구조다. 관광객이 집중되면서 차량 통행이 어려워지고, 사유지 침입과 쓰레기 투기, 불법 주차 등 생활 불편이 이어지고 있다. 주민들은 소음과 무단 촬영으로 인한 일상 침해를 호소하고 있다.
이에 지자체는 지난달부터 주민들이 대문 등에 부착할 수 있도록 ‘이 건물을 촬영하지 말아달라’는 안내 문구를 한국어·영어·일본어로 제작해 배포에 나섰다. 다만 이는 현장 혼잡과 생활 불편을 완전히 줄이기에는 한계가 있다는 지적이 이어지고 있다.
가마쿠라가 관광객 증가로 어려움을 겪은 것은 이번이 처음이 아니다. 애니메이션 슬램덩크 오프닝에 등장한 가마쿠라코코마에역 앞 철길은 이미 전 세계 관광객이 찾는 명소로 자리 잡았다. 이곳에서도 관광객이 도로를 점거해 안전 우려가 제기됐고, 화장실 부족으로 인한 노상 배뇨, 쓰레기와 소음, 무단 촬영 등으로 주민 생활에 부담이 이어져 왔다.
일본 지자체는 2017년부터 안내 표지판 설치와 경비 인력 배치 등 대응에 나섰다. 최근에는 드라마 촬영지에도 다국어 안내 표지판을 추가로 설치하는 등 대응 범위를 넓히고 있다. 다만 관광객 증가 속도를 따라가기에는 대응 효과가 제한적이라는 평가가 나온다.
현지에서는 유사한 상황이 반복되고 있다는 점에서 보다 체계적인 관리 방안이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0