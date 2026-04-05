이정현, 전남광주시장 출마…“몸부림이라도 치겠다”

이정현 전 국민의힘 공천관리위원장이 전남광주통합특별시장 선거 출마 의사를 밝혔다.
이 전 위원장은 5일 자신의 페이스북에서 ‘다들 포기할 때 나는 광주로 간다’는 제목의 글을 올리며 “호남에서 보수가 완전히 죽지 않았다는 점을 보여줘야 한다. 저 이정현은 광주 전남통합시장 선거를 통해 그것을 보여주고 싶다”고 밝혔다.
이 전 위원장은 최근 국민의힘 지지율 하락의 원인이 보수정당이 호남을 포기했기 때문에 벌어진 결과라고 주장했다. 그는 “보수 정당은 40여 년 동안 ‘호남포기’를 전략으로 삼아왔다. 그러나 호남 포기의 결과는 수도권으로 이어졌고 다시 충청, 또다시 부울경(부산·울산·경남), 이제 대구까지 흔들린다”고 했다.
이 전 위원장은 최근 지방선거 공천 과정에서 벌어지는 국민의힘 갈등을 지적하며 당이 소멸의 길로 들어서고 있다고 지적했다. 그는 “지선(지방선거) 전국 완패가 눈앞에 보이는데도, 여전히 내부 싸움질”이라며 “나라와 국민과 미래보다 자기 자리, 자기 계산, 자기 욕심이 먼저인 소인배들의 과잉정치, 과욕정치가 판을 치고 있다”고 강도 높게 지적했다.
그러면서 “다 포기할 때, 저는 몸부림이라도 쳐보고 싶다. 아무도 하지 않으려는 일을, 저는 광주전남에서 끝까지 해보고 싶다”며 “유리해서가 아니라, 불리한 곳에서도 끝까지 책임지는 사람이 정치인이라는 것을 보수 후배 정치인들에게 증명할 것”이라고 했다.
이 전 위원장은 자신의 출마에 대해 “호남에서 보수가 정말 다시 살아날 수 있는가를 묻는 절박한 실험이다”며 “동시에 국민의힘이 과연 전국 정당으로 거듭날 의지가 있는가를 묻는 시험대”라고 강조했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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