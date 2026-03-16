자이에스앤디, ‘검암역자이르네’ 5월 분양

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자이에스앤디가 인천 서구 ‘검암역자이르네’를 5월 분양한다.

지하 3층~지상 25층, 5개 동, 총 601세대 규모로 조성된다. 전 세대 전용 84㎡ 단일 면적이다. ▲84A 234세대 ▲84B 246세대 ▲84C 121세대, 분양가 상한제가 적용될 예정이다.

사업자에 따르면 검암역자이르네 인근 검암역은 공항철도와 인천지하철 2호선이 교차한다. 여기에 향후 서울지하철 9호선 직결(계획)이 예정돼 있어 강남권 접근성이 개선될 전망이다.

단지는 세대 당 약 1.5대 주차대수와 낮은 건폐율을 갖추게 된다. 경서근린공원이 바로 앞에 위치하고, 단지 반경 200m 이내에는 도보로 이용 가능한 초·중학교 및 유치원이 신설될 예정이다. 
정진수 기자 brjeans@donga.com
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