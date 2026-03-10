시민참여기본법·고향사랑기부제 논의…비영리 정책 세미나

아름다운재단 기부문화연구소는 오는 17일 ‘비영리 섹터 환경 변화와 제도 동향’을 주제로 온라인 세미나를 개최한다고 밝혔다. 시민참여기본법 제정 추진과 고향사랑기부제 확대 등 최근 제도 변화가 시민사회와 비영리 조직에 미칠 영향을 논의하기 위한 자리다.
정부는 현재 시민의 정책 참여를 확대하기 위한 시민참여기본법 제정을 추진하고 있다. 고향사랑기부제 역시 제도 확대 논의가 이어지면서 시민사회와 비영리 분야의 관심이 커지고 있다.
세미나에서는 시민참여기본법 추진 배경과 주요 내용, 고향사랑기부제 확대 방향 등을 중심으로 제도 변화가 비영리 섹터에 미칠 영향과 과제를 살펴볼 예정이다.
김소연 사단법인 시민 정책위원장이 시민참여기본법의 추진 배경과 과제를 발표하고, 장윤주 아름다운재단 기부문화연구소 팀장이 고향사랑기부제 확대 방향과 주요 쟁점을 발제한다. 이후 정진경 아름다운재단 기부문화연구소 부소장과 이희숙 재단법인 동천 상임변호사가 토론에 참여한다.
세미나 참여 신청은 아름다운재단 기부문화연구소 홈페이지와 이벤터스 홈페이지에서 할 수 있다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0