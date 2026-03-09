본문으로 바로가기
경제
BBQ “본사-가맹점 사회공헌 ‘아이러브아프리카’ 누적 기부액 26억”
동아일보
입력
2026-03-09 16:49
2026년 3월 9일 16시 49분
남혜정 기자
제너시스BBQ그룹이 사회공헌 프로그램 ‘아이러브 아프리카’를 통해 2018년부터 2025년 말까지 아프리카 취약계층을 위해 8년간 총 26억 원을 기부했다고 9일 밝혔다. 아이러브아프리카는 아프리카 전문 국제구호개발 비정부기구(NGO) 사단법인 아이러브아프리카와 함께 진행하는 지원 활동이다. BBQ는 고객이 치킨 1마리를 주문할 때마다 본사와 가맹점이 각각 10원씩, 총 20원을 적립하는 매칭펀드 방식으로 기금을 조성하고 있다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
