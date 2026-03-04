동양건설산업, 검단호수공원역 파라곤·상가 동시분양

동양건설산업이 인천 검단신도시에서 아파트와 상가를 이달 동시 분양한다.

‘검단호수공원역 파라곤’은 인천 서구 불로동(AA36블록)에 지하 2층~지상 24층, 7개 동, 전용 84㎡ 단일면적 569가구 규모로 조성된다. 분양가상한제가 적용된다. 입주는 2028년 7월 예정이다.

단지는 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 신검단중앙역을 도보로 이용할 수 있다. 검단호수공원역은 인천2호선 환승역, 신검단중앙역은 GTX-D 환승역으로 각각 검토·계획 중이다. 인근에 초·중학교(2028년 개교 예정)와 검단호수공원, 업무지구, 상업시설이 들어설 예정이다.

동시 분양되는 상가는 검단호수공원과 연계된 수변형 상업특화거리로 조성된다. 
정진수 기자 brjeans@donga.com
