동양건설산업, 검단호수공원역 파라곤·상가 동시분양
동아경제
입력
2026-03-04 18:42
2026년 3월 4일 18시 42분
정진수 기자
동양건설산업이 인천 검단신도시에서 아파트와 상가를 이달 동시 분양한다.
‘검단호수공원역 파라곤’은 인천 서구 불로동(AA36블록)에 지하 2층~지상 24층, 7개 동, 전용 84㎡ 단일면적 569가구 규모로 조성된다. 분양가상한제가 적용된다. 입주는 2028년 7월 예정이다.
단지는 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 신검단중앙역을 도보로 이용할 수 있다. 검단호수공원역은 인천2호선 환승역, 신검단중앙역은 GTX-D 환승역으로 각각 검토·계획 중이다. 인근에 초·중학교(2028년 개교 예정)와 검단호수공원, 업무지구, 상업시설이 들어설 예정이다.
동시 분양되는 상가는 검단호수공원과 연계된 수변형 상업특화거리로 조성된다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
정진수 기자 brjeans@donga.com
1
배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”
2
세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?
3
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
4
자다 소변보러 화장실 ‘들락날락’…전립선 아닌 ‘이 문제’?
5
병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다
6
제주 우도 해안 폐목선서 北노동신문 추정 종이 발견
7
국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소
8
이란 “첨단무기 손도 안댔다” 트럼프 “영원히 전쟁 가능”…장기전 가나
9
‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락
10
“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지
1
‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락
2
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
3
“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가
4
주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동
5
“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”
6
李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”
7
‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”
8
정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”
9
국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소
10
미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”
