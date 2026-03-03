완성차 2월 60만2689대 판매… 쏘렌토 내수 1위

지난달 국내 5개 완성차업체가 총 60만2689대를 팔았다. 이는 지난해 같은 기간 대비 4.4% 감소한 수치다. 이 기간 내수 판매는 9만5638대로 14.8% 줄었다. 해외 판매는 1.8% 증가한 52만7051대를 기록했다.
먼저, 현대자동차는 2월 국내 4만7008대, 해외 25만9520대 등 총 30만6528대가 신규 등록됐다. 국내와 해외 판매는 각각 17.8%, 2.3% 줄었다. 쏘나타(4436대)는 국내 시장에서 가장 많이 팔린 모델에 올랐다.
기아는 국내 4만2002대, 해외 20만5005대 등 총 24만7401대를 판매했다. 총 판매대수는 특수 차량(394대)을 포함한 수치다. 전년 동월 대비 국내는 8.7%, 해외는 1.5% 줄었다. 쏘렌토는 내수 시장 통틀어 국내 최다 판매(7693대) 모델로 집계됐다. 기아 전기차 판매량은 1만4488대로 처음으로 월 1만대를 넘어섰다. PV5(3967대), EV3(3469대), EV5(2524대) 순이었다.
KG모빌리티는 전년 동월 대비 2.6% 감소한 8237대를 판매했다. 국내 3701대, 해외 4536대다. 내수는 지난해 9월 이후 5개월 만에 최대치를 기록했다. 대표 모델 무쏘는 1393대가 팔렸다.
르노코리아는 국내 2000대, 해외 1893대를 판매해 총 3893대를 기록했다. 전년 동월 대비 36.2% 급감했다. 다만 신형 필랑트가 지난달 말 기준 누적 계약 7000대를 기록하는 등 이달부터 내수 판매가 늘어날 전망이다.
한국GM은 내수 927대, 수출 3만5703대를 판매해 총 3만6630대를 기록했다. 전년 동월 대비로는 7.6% 줄었다.
