최태원 “SK하이닉스 1000억달러 영업이익, 1000억달러 손실될 수도”

“시장에서 SK하이닉스의 올해 영업이익이 1000억 달러(약 144조8500억 원)를 넘을 것이라고 본다. 좋은 소식처럼 들리지만 1000억 달러의 손실이 될 수도 있다.”
최태원 SK그룹 회장은 20일(현지시간) 최종현학술원이 워싱턴 DC에서 주최한 ‘트랜스퍼시픽 다이얼로그(TPD)’ 행사에서 “인공지능(AI) 전환기는 변동성이 매우 크다”며 이 같이 밝혔다. 이어 “시시각각 변하고 있어 3년, 5년은 물론 1년짜리 플랜도 별 의미가 없을 정도”라며 “신기술이 하나의 해결책일 수도 있지만 모든 것을 없앨 수도 있다”고 덧붙였다. 그만큼 AI 등 신기술 발전의 향방을 예측하기 어렵다는 뜻으로 풀이된다.
반도체 시장도 급변하는 상황이다. 최 회장은 “AI용 메모리 공급난이 심각해 올해 부족분만 (수요 대비) 30%를 넘는다”라며 “우리의 가장 진보된 기술인 고대역폭메모리(HBM)와 같은 ‘괴물 칩(monster chip)’을 더 많이 만들어야 한다”고 했다. 최 회장은 또 “이 부족현상이 전혀 다른 이야기를 만들고 있다”며 “AI 인프라가 메모리 칩을 전부 빨아들여 비(非)AI 분야에서의 일반 칩을 파는 것이 더 이익이 되는 상황이다. 하나의 왜곡”이라고 지적했다. 실제로 업계에 따르면 HBM과 일반 메모리 칩의 이익률은 현재 각각 60%, 80%다.
AI 시대 에너지 문제 해결이 시급하다는 점도 강조했다. 최 회장은 “AI가 우리가 필요로 하는 에너지, 전기를 다 집어삼키고 있다”며 “전력 수요를 제대로 맞추지 못한다면 결과는 재난이 될 것”이라고 했다. 그는 “또 다른 문제는 아마도 금융, 즉 AI 인프라 비용”이라며 “데이터센터 하나를 짓는 데 500억 달러가 든다”고 했다.
최 회장은 “분명한 것은 누구도 AI 경쟁을 멈출 수 없다는 점”이라며 “돈과 자원을 가진 이들이 AI 경쟁의 선두주자가 될 것”이라고 말했다.
최종현학술원이 주최하는 TPD는 한·미·일 전·현직 고위 관료와 세계적 석학, 싱크탱크, 재계 인사들이 모여 국제 현안을 논의하는 플랫폼이다. 2021년 시작해 올해 5회를 맞았다.
