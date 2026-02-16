김길리, 쇼트트랙 1000m 동메달…女쇼트트랙 첫 메달

16일 (현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 김길리가 동메달을 획득하고 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 2026.02.16 [밀라노=뉴시스]
김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 확정 지은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.16 (밀라노=뉴스1)
여자 쇼트트랙의 ‘신성’ 김길리가 쇼트트랙 1000m 종목에서 동메달을 수확했다. 최민정은 8위에 올랐다.

쇼트트랙 김길리가 16일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 역주하고 있다. 2026.02.16 [밀라노=뉴시스]
쇼트트랙 김길리가 16일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 역주하고 있다. 2026.02.16 [밀라노=뉴시스]
김길리는 16일(한국 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결선에서 1분 28초 614로, 네덜란드 산드라 벨제부르(1분 28초 437), 캐나다 코트니 사로(1분 28초 523)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했다. 김길리는 올림픽 첫 출전 무대에서 메달을 획득했다.

쇼트트랙 김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 확정 지은 뒤 코치진과 기뻐하고 있다. 2026.2.16 (밀라노=뉴스1)
김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 확정 지은 뒤 최민정이 축하해주고 있다. 2026.2.16 (밀라노=뉴스1)
김길리의 동메달은 한국 선수단 6번째 메달이자 이번 동계올림픽에서 여성 쇼트트랙 첫 번째 메달이다. 김길리는 앞서 준결승에서 상대에 걸려 넘어졌지만 구제를 받아 결승에 진출했다.

준결승전에서 탈락한 최민정은 순위결정전(파이널B)에서 1분 31초 208로 3위를 기록해 최종 8위에 올랐다.

박성진 기자 psjin@donga.com
