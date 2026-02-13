TYM, 북미 최대 농기계 전시회 참가… 현지 전략 신모델 공개

매년 미국 켄터키주 루이빌에서 열리는 NFMS는 올해로 60주년을 맞았다. 전 세계 농기계 제조사와 딜러, 농업 종사자가 모여 최신 기술과 시장 흐름을 공유한다.
TYM은 오는 14일(현지시간)까지 열리는 행사에서 북미 작업 환경과 고객 수요를 반영한 신규 전략 모델을 처음 선보였다. 대표 모델은 북미 베스트셀러 T25의 상품성을 개선한 ‘T2025P’다. 기존 인체공학적 설계를 유지하면서 히터 캐빈을 적용해 겨울철 작업 편의성을 높여 소형 트랙터 시장 경쟁력을 강화했다.
74마력 신규 ROPS 모델 ‘T5074’도 처음 공개됐다. 해당 모델은 성능과 가격 경쟁력을 동시에 고려한 제품으로 북미 고객의 실용성 중심 수요를 겨냥했다. 이와 함께 대형 트랙터 T115 개선형 ‘T6115’도 전시해 중대형 제품군을 늘렸다. 현지 사용 환경을 반영한 편의 사양도 강화했다. ROPS 모델에는 탈부착형 캐노피 옵션을 적용해 햇빛과 비로부터 작업자를 보호하고 개방감을 높였다.
TYM은 제품 경쟁력과 함께 서비스 인프라 확장에도 속도를 내고 있다. 미국 펜실베이니아주에 추가 생산거점 ‘노스이스트 캠퍼스’를 구축하고, 조지아주에는 부품 공급과 기술 교육을 담당하는 ‘시더타운 캠퍼스’를 마련했다. 이 같은 성과를 바탕으로 TYM은 북미기계딜러협회 ‘딜러스 초이스 어워드’ 트랙터 부문 1위, 시장조사업체(Pied Piper) ‘2026 북미 고객 대응 평가’에서도 글로벌 종합 2위에 올랐다.
김호겸 TYM 북미법인 부사장은 “NFMS는 북미 시장 트렌드와 고객 목소리를 가장 가까이서 확인할 수 있는 자리”라며 “현지 수요를 반영해 완성도와 가격 경쟁력을 높인 신제품을 통해 북미 시장에서 입지를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.
