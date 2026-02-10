전사한 동료 헬멧에 새긴 우크라 선수…IOC “착용 불가”

우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치(26)가 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 우크라이나 전쟁으로 인해 숨진 선수들의 얼굴이 새겨진 헬멧을 쓰려고 했지만 국제올림픽위원회(IOC)의 제재를 받게 됐다.
9일(현지 시간) AP통신 등에 따르면 IOC는 남자 스켈레톤의 유력 메달 후보인 헤라스케비치가 전쟁으로 숨진 자국 선수들의 얼굴을 헬멧에 새겨 출전하려는 것을 금지하며 “올림픽에서 정치적 메시지를 내선 안 된다”고 밝혔다.
IOC는 해당 헬멧이 올림픽 헌장 제50조를 위반한다고 통보한 것으로 전해졌다. 이 조항은 “어떤 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 모든 지역에서 허용되지 않는다”고 규정한다.
앞서 헤라스케비치는 훈련 주행에서 이 헬멧을 착용한 채 연습해 눈길을 끌었다. 헬멧엔 피겨스케이팅 선수 드미트로 샤르파르, 권투 선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프 등의 얼굴이 새겨졌다. 이들은 전선에서 숨지거나, 구호품을 전달하려다 사망했다.
헤라스케비치는 IOC의 금지 통보에 대해 “이 헬멧이 어떻게 누군가에게 상처를 줄 수 있는지 이해할 수 없다”면서 “이는 유스 올림픽에서 메달을 딴 선수들, 즉 올림픽 가족의 일원인 이들을 추모하기 위한 것”이라고 반발했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 인스타그램을 통해 헤라스케비치의 이번 시도에 감사 표현을 하면서 “이 진실은 불편하거나 부적절하거나 정치적 행동이라고 불릴 수 없다”고 적었다.
헤라스케비치는 2022년 베이징 동계 올림픽 스켈레톤 경기 마지막 주행을 마친 뒤 “우크라이나에서의 전쟁을 반대한다(No War in Ukraine)”라고 적힌 팻말을 들어 보인 바 있다. 당시에도 헤라스케비치가 올림픽 헌장 제50조를 위반했는지가 논란이 됐는데, IOC는 “평화를 향한 일반적인 호소”라고 평가하며 별도의 제재를 하지 않았다.
안규영 기자 kyu0@donga.com
