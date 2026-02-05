쉐보레, 트레일블레이저 ‘미드나잇 블랙 에디션’ 출시

미드나잇 블랙 에디션은 프리미어 트림을 기반으로 한 선택형 디자인 패키지 모델이다. 차체 전반에 글로스 블랙 디테일을 적용해 통일감 있는 외관을 구현한 것이 특징이다. 전면에는 글로스 블랙 그릴 바와 블랙 보타이 엠블럼이 적용됐다. 18인치 글로스 블랙 휠과 센터캡을 통해 안정적인 이미지를 강조했다. 블랙 로워 범퍼, 블랙 레터링, 블랙 아웃사이드 미러, 블랙 루프랙 등도 함께 적용돼 차체 전체를 하나의 블랙 실루엣으로 완성했다.
쉐보레는 그동안 트레일블레이저에 피스타치오 카키, 모카치노 베이지 등 다양한 컬러를 선보이며 소비자 취향을 세분화해 왔다. 이번 미드나잇 블랙 에디션을 통해 밝은 뉴트럴 톤부터 강렬한 블랙 컬러까지 아우르는 디자인 선택지를 확대했다는 설명이다.
주행 성능과 편의 사양도 기존 트레일블레이저의 강점을 유지했다. 주행 환경에 따라 전륜구동과 사륜구동을 선택할 수 있는 스위처블 AWD 시스템을 지원하며, 11인치 컬러 터치스크린, 무선 폰 프로젝션, 온스타, 2열 열선 시트 등 주요 편의 사양을 전 트림에 기본 적용했다. 미드나잇 블랙 에디션에는 어댑티브 크루즈 컨트롤과 차선 변경·사각지대 경고 시스템, 후측방 경고 시스템으로 구성된 드라이브 어시스트 패키지가 기본 탑재된다.
가격은 개별소비세 3.5% 기준 2905만 원이다.
쉐보레는 신모델 출시와 함께 체험형 마케팅도 강화한다. 미드나잇 블랙 에디션을 직접 경험할 수 있는 시승 행사는 2월 28일까지 신청을 받아 3월 7일까지 지정 전시장에서 진행된다. 시승 완료 고객 전원에게는 커피 쿠폰을 제공, 추첨을 통해 스마트폰, 무선 헤드폰, 텀블러 등 경품이 증정된다.
또한 러닝 플랫폼 ‘런데이’와 협업한 ‘필 더 블랙 런 챌린지’도 함께 진행된다. 사전 신청은 2월 5일부터 11일까지 가능하며, 2월 12일부터 25일까지 3km 러닝 미션과 블랙 테마 인증 사진을 SNS에 공유하는 방식으로 운영된다. 미션 완료자에게는 완주 인증서가 발급된다. 이를 지참해 전시장을 방문할 경우 트랙스 또는 트레일블레이저 구매 시 10만 원 할인을 제공한.
