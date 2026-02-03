롯데오토리스-한중특장, 윙바디 전용 리스 상품 출시

롯데오토리스는 특장차 전문 제작 기업 한중특장과 업무협약(MOU)을 체결하고 윙바디 전용 리스 상품을 출시했다고 밝혔다.
이번에 선보인 윙바디 전용 리스 상품은 고가의 특장 제작 비용을 일시불로 부담하는 대신 월 리스료에 분산해 납부할 수 있도록 설계됐다. 차량 구매 시 발생하는 초기 자금 부담을 대폭 낮춘 것이 특징이다. 롯데오토리스는 고객이 비교적 적은 초기 비용으로 원하는 사양의 윙바디 차량을 운영할 수 있도록 지원하며, 1회차 리스료를 50% 할인하는 혜택도 제공한다.
초기 비용 절감 효과와 함께 사후관리 서비스도 강화했다. 해당 상품을 이용하는 모든 고객에게는 한중특장의 윙바디 전용 사후관리 프로그램인 ‘윙케어 서비스’가 2년간 무상 제공된다. 윙케어 서비스는 운행 중 발생할 수 있는 특장차 파손 등에 대비해 특장차 자차 수리비를 지원하는 제도다. 보장 한도는 특장 가격의 최대 50%(최대 1500만원)이며, 연간 3회까지 보상이 가능하다. 회차별 자기부담금은 30만원이고, 동일 부위 수리는 1회로 제한된다.
특히 차량 수리로 인해 운행이 중단될 경우 발생하는 매출 손실을 보전하기 위한 ‘운휴 보상비’ 제도도 도입됐다. 수리 기간 동안 하루 30만원에서 최대 40만원까지 지급해 생계형 차주들에게 실질적인 안전망 역할을 할 것으로 기대된다.
롯데오토리스는 기존의 특장포함리스, 정비포함리스 상품에 더해 상용차 풀케어 서비스 체계를 한층 강화했다. 고객은 차량 이용뿐 아니라 ▲세무 상담·기장·신고 등 세무 케어 ▲자동차보험 비교 견적 및 가입 대행 ▲차량 정비 관리까지 원스톱으로 지원받을 수 있다. 이를 통해 특장, 정비, 세무, 보험 전반에 대한 관리 부담을 줄이고 사업 운영에 집중할 수 있도록 했다.
특장차 리스 상품에 대한 자세한 내용은 롯데오토리스 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.
롯데오토리스 관계자는 “특장차 제작 분야에서 높은 기술력과 신뢰를 갖춘 한중특장과의 협업을 통해 고객의 초기 비용 부담은 낮추고 운영 안정성은 높인 경쟁력 있는 금융 솔루션을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 차량 도입부터 운영, 관리까지 전 과정을 아우르는 차별화된 지원으로 고객의 비즈니스 성장을 뒷받침하겠다”고 말했다.
댓글 0