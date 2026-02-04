한해, 18㎏ 쪘지만 ‘벌써 1년’으로 전성기…“15년만에 음원 수익 최대치”

래퍼 한해가 체중이 18kg 늘었지만 데뷔 이후 가장 뜨거운 반응을 얻고 있는 현재의 근황을 공개한다.
4일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 김원준, 조혜련, 한해, 그리가 출연하는 ‘쇼(SHOW)! 꽃길 걷는 거야’ 특집으로 꾸며진다.
한해는 8년 넘게 출연 중인 한 예능에서 선보인 ‘벌써 1년’ 커버 무대를 계기로 데뷔 15년 만에 음원 수익 최대치를 기록하고, 4년 만에 음악 차트에 재진입하게 된 근황을 공개한다. 그는 예기치 않게 맞이한 발라드 전성기에 대한 솔직한 소회와 함께, 달라진 활동 방향에 대해 고백한다. 특히 문세윤과 함께 ‘한문철’이라는 팀명으로 활동하게 된 배경과 해당 이름으로 인해 한문철 변호사와 생긴 에피소드도 공개한다.
또한 한해는 블락비 원년 멤버 시절 비하인드도 꺼내 놓는다. 래퍼로 지원했지만 메인 보컬이 될 뻔했던 당시의 에피소드를 전하며 웃음을 자아낸다. 여기에 이기찬의 ‘미인’을 즉석에서 라이브로 선보이며 감미로운 보컬 실력을 다시 한번 입증해 스튜디오를 단숨에 사로잡는다.
한해는 와인 애호가들 사이에서 ‘와인플루언서’로 통하는 또 다른 면모도 공개한다. 한국 연예인 최초 WSET 레벨 3 자격증을 취득한 그는 인기 만화 ‘신의 물방울’ 작가와의 프라이빗한 디너를 함께한 비화부터 비빔밥, 홍어, 프라이드치킨, 제사 음식까지 아우르는 독특한 와인·안주 페어링 조합을 소개해 MC들을 더욱 사로잡는다.
이와 함께 한해는 ‘와인 무당’으로 불릴 만큼 절대 미각을 자부한다며 “세상 모든 음료를 감별할 수 있다”는 포부와 함께 블라인드 테스트에 도전한다. MC 김구라가 깜짝 놀랄 만한 결과를 선보인다고 해 그 현장에 더욱 이목이 집중된다.
또한 한해는 “그리의 예능 아버지는 나”라는 발언과 함께, 고등학교 시절부터 이어진 그리와의 11년 우정 스토리를 공개하며 훈훈한 분위기를 더한다.
