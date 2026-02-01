워시 지명에 놀란 시장…“금-은 1980년 이후 최악의 하락”

비트코인 8만달러 깨져-달러 가치 상승

크게보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed) 이사를 차기 연준 의장 후보로 지명하면서 국제 은 가격이 31%, 금 가격이 11% 폭락한 1일 오후 서울 시내 금은방에 골드바와 실버바 등이 진열돼 있다. 2026.2.1 뉴스1

도널드

트럼프

미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 연준 의장으로 지명하면서 글로벌 금융시장이

출렁였다.

과거 매파 성향(통화 긴축 선호)을 보였던 워시 후보자가

유동성을 축소할 수 있다는 우려에 금, 은 가격이 크게 하락하고 미 달러는 강세로 전환했다.

1일

영국 런던귀금속거래소(LBMA)에 따르면 워시 후보자가 연준 의장으로 지명된

지난달 30일(현지 시간)

금 현물 가격은 전 거래일 대비 7.9%, 은 현물 가격은 12.9% 하락했다. 빚을 낸 거래로 변동성이 큰

은 선물 가격은 한 때

35.3

% 급락하기도 했다.

미 월스트리트저널은 “금과 은이 1980년 이후 최악의 하락을 기록했다”고 전했다. 구리, 백금 등 다른 상품 가격도 일제히 하락했다. 가상자산 시장에서도 비트코인

의

8만 달러 선이 깨졌다.

이는

워시 후보자의 통화 정책 기조에

시장이 경계심을 드러냈기 때문이다. 워시 후보자는 최근 금리 인하에 동의하면서도, 양적 완화 등 유동성 공급에는 부정적 견해를 드러냈다. 유동성이 줄면 가격 상승 랠리를

멈출 것이

란

우려

에

원자재 가격이 내림세를 보였다.

반면 달러는 워시 후보자가 강(强)달러를 지지할 것이라는 기대감에 강세로 전환했다. 지난달 30일 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러

인덱스는 97.15로 전 거래일 대비 0.9% 상승했다.

이 여파로 지난달 31일 오전 2시 마감한 원-달러 환율 야간 종가는 1443.5원으로 전 거래일 대비 0.7% 올랐다. 야간 종가가 상승한 것은 지난달 20일 이후 8거래일 만이다.