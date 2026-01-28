‘수지자이 에디시온’ 2월 2일 무순위 청약 진행

GS건설 ‘수지자이 에디시온’이 일부 잔여 가구를 대상으로 무순위 청약을 진행한다.
수지자이 에디시온은 내달 2일 한국부동산원 청약홈에서 진행된다. 이번 청약은 청약통장 가입 여부와 관계없이 전국에 거주하는 만 19세 이상 무주택세대 구성원이면(외국인 청약불가) 누구나 신청 가능하다. 이어 2월 5일 당첨자 발표, 12일 당첨자 계약을 체결한다.
수지자이 에디시온은 경기 용인시 풍덕천동 일원에 들어선다. 지하 3층~지상 25층, 6개동, 전용면적 84㎡~155㎡P 총 480가구로 조성된다. 타입별 공급물량은 ▲84㎡A 107가구 ▲84㎡B 38가구 ▲84㎡C 224가구 ▲84㎡D 70가구 ▲120㎡A 39가구 ▲144㎡P 1가구 ▲155㎡P 1가구다.
분양 관계자는 “최근 용인 수지구가 서울 강남권을 뛰어넘는 가파른 상승세를 보이며 전국 부동산 시장의 리딩 지역으로 자리 잡은 만큼, 이번 무순위 청약은 브랜드 신축을 선점할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.
신분당선 동천역과 수지구청역이 도보 이용이 가능하다. 풍덕초, 수지중, 수지고, 죽전고 등이 단지 가까이 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
