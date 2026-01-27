“민주주의 큰 별이 졌다”…이해찬 前총리 조문 행렬

이해찬 전 국무총리의 기관·사회장 첫날인 27일 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장에는 여권 주요 인사들의 추모 행렬이 이어졌다. 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표 등 현재 정계에 몸담고 있는 인사들은 물론 한명숙 전 국무총리, 유시민 작가 등 이 전 총리의 옛 정치적 동지들도 빈소를 찾아 이 전 총리를 애도했다.
베트남 출장 중에 사망한 이 전 총리의 관은 이날 아침 인천국제공항에 도착했다. 우 의장, 김 총리, 정 대표, 조국혁신당 조국 대표 등이 인천공항에서 이 전 총리를 맞이했고, 오전 9시 10분 경 서울대병원 장례식장에 도착했다.
유가족의 조문 이후 가장 먼저 우 의장, 김 총리, 정 대표의 조문이 이어졌다. 김 총리는 조문 중 눈시울을 붉히기도 했다. 정 대표는 김 총리의 어깨를 두들기며 위로했다. 국민의힘 장동혁 대표는 화환을 보내 이 전 총리를 애도했다. 조문을 마치고 우 의장은 “우리나라 민주주의 산 증인이시고 또 민주정부 만드는 데 역대 정권에 큰 기여를 하신 우리 시대의 스승”이라며 “우리 민주주의의 큰 별이 타계하셨는데 그 뜻을 저희가 잘 이어가야겠다는 생각으로 조문했다”고 말했다.
한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 전용기 원내소통수석부대표 등 민주당 원내대표단과 50여 명의 민주당 의원들도 이날 빈소를 찾아 애도를 표했다. 한 원내대표는 “엄혹한 시절 민주주의를 이뤄내고, 김대중 노무현 문재인 이재명 대통령까지 역대 민주 정부를 창출하는데 중심적 역할을 해주셨다”며 “모든 의원들이 정말 비통한 마음”이라고 했다.
이어 노무현·문재인 정부 시절 집권여당에서 함께한 한 전 총리, 김부겸 전 국무총리, 유 작가도 고인에게 마지막 인사를 건넸다. 고 노무현 대통령의 배우자 권양숙 여사도 빈소를 찾아 유가족들을 위로했다. 한동안 모습을 드러내지 않았던 안희정 전 충남도지사도 애도 행렬에 참여했다.
대한민국무공수훈자회 관계자들도 5·18 민주화운동 유공자이며 민주평화통일자문회의 수석부의장직을 맡고 있었던 이 전 총리를 찾았다. 한 관계자는 조사를 낭독하며 “(고인이 헌신한) 평등과 정의, 공정과 협치의 가치를 새기면서 슬픔과 그리움 속에서도 한 사람의 위대한 삶을 찬양하며 기억하고자 한다”고 밝혔다.
이날 정 대표와 조정식 대통령정무특별보좌관는 빈소를 지키며 조문객들을 맞이했다. 이재명 대통령과 문재인 전 대통령도 이날 빈소를 찾을 계획이다.
