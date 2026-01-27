‘용인 푸르지오 클루센트’ 선착순 분양 실시

‘용인 푸르지오 클루센트’ 선착순 분양이 이달 24일부터 시작됐다. 이번 분양은 전용 84㎡ A · C타입에 한해 우선 진행된다. 전용 84㎡ B타입은 무순위 청약 이후 별도로 실시할 예정이다.
용인신대피에프브이가 시행하고 대우건설이 시공하는 용인 푸르지오 클루센트는 경기 용인시 처인구 역북동 811 일원에 지하 3층~지상 29층 6개동 전용 84㎡ 단일면적 총 784가구 규모로 조성된다. 계약금 1000만 원 정액제(1차)와 중도금 60% 전액 무이자 혜택 제공, 비규제단지라 주택담보대출비율(LTV) 70% 적용 중이다. 입주는 2028년 12월 예정이다.
신대지구는 옛 용인세브란스병원 일대를 정비한 도시개발사업지로, 주거 및 문화공원 등 각종 도시기반시설이 단계적으로 조성되고 있다. 인근 역북역삼지구(계획)와 함께 용인의 새로운 주거벨트를 형성중이다.
용인 푸르지오 클루센트는 교통환경이 우수하다. 에버라인 명지대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지다. 수인분당선 기흥역 환승을 통해 판교 등 주요 업무지구로의 이동이 수월하다. 경강선 연장(추진중) 등으로 향후 광역철도망 수혜도 기대된다. 인근 서용인IC를 통해 영동고속도로와 수도권제2순환고속도로도 빠르게 진입할 수 있다.
교육환경으로는 도보 거리에 서룡초가 있다. 역북동 학원가와 용인중앙도서관도 인접해 있다. 단지 앞으로 금학천이 흐르는 수변 입지로, 단지 바로 옆 신대문화공원을 비롯해 금학천 산책로와 번암공원 등 주거환경도 쾌적하다.
푸르지오만의 뛰어난 상품성도 돋보인다. 남향 위주의 단지 배치와 전가구 4베이 판상형으로 설계돼 채광과 통풍이 우수하다. 현관 및 주방 팬트리와 안방 드레스룸 등 특화 설계를 적용해 실용적인 수납공간도 확보했다. 주차공간도 가구당 1.44대로 넉넉하게 마련된다.
