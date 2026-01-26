이은스피치랩, 2025 소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

기업·기관 맞춤형 커뮤니케이션 교육브랜드 이은스피치랩은 최근 ‘조선일보 소비자가 선택한 2025 최고의 브랜드대상’ 프리미엄 스피치 기업교육 부문을 수상했다고 26일 밝혔다.
이은스피치랩은 대기업과 공공기관, 금융사, 중견기업 등을 대상으로 맞춤형 커뮤니케이션 교육을 운영하고 있다. 교육에 앞서 사전 상담을 통해 조직의 커뮤니케이션 구조와 주요 이슈를 점검하고, 리더십 구조와 직급 간 소통 방식, 의사결정 흐름을 분석해 기업 상황에 맞는 커뮤니케이션 기준을 설계한다.
대표 프로그램인 ‘Executive Speech Circle(ESC)’는 임원 등 조직 내 리더를 중심으로 메시지 정합성과 의사결정 구조를 점검하는 과정이다. 조직의 말과 판단 기준을 진단·정리하는 데 초점을 두며, 리더 개인의 스피치 역량을 개선하기보다 조직 전체의 커뮤니케이션 기준을 하나로 맞추는 데 목적을 둔다.
이은스피치랩에 따르면 해당 프로그램을 도입한 기업들에서는 회의 시간이 줄고 의사결정이 명확해지는 등 실행 속도가 개선되는 변화가 나타나고 있다. 조직 내 메시지의 일관성이 확보되면서 전략이 현장에서 동일하게 해석·실행되는 구조가 형성된다는 평가다.
이은스피치랩 관계자는 “기업의 커뮤니케이션 문제는 말의 양이나 표현력의 문제가 아니라, 조직이 무엇을 기준으로 판단하고 실행하느냐의 문제”라며 “이번 수상을 계기로 의사결정 구조 개선까지 아우르는 조직 커뮤니케이션 파트너 역할을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
