JLR코리아, 뉴 디펜더 부분 변경 출시… 디자인·첨단 기술 강화

JLR코리아가 뉴 디펜더 부분 변경 모델을 내달 본격 출시한다. 고성능 모델인 뉴 디펜더 OCTA도 함께 선보인다.
부분 변경 모델은 전·후면 범퍼, 헤드라이트·테일램프, 디펜더 스크립트 휠캡 등 세부 요소를 개선해 독보적인 존재감과 시각적 완성도를 높였다. 신규 외장 색상은 보라스코 그레이, 울스톤 그린 등 자연에서 영감을 받은 팔레트를 추가했다. OCTA 전용 사르가소 블루와 텍스처드 그라파이트 디테일로 고성능 모델만의 차별화된 외관을 구현했다.
실내는 13.1인치 PIVI 프로 터치스크린과 안면 인식 기반 운전자 주의 모니터를 적용, 직관적 제어와 안전성을 강화했다. 디펜더 최초로 뉴 디펜더 90·110 P400 X 트림에는 어댑티브 오프로드 크루즈 컨트롤이 기본 적용돼 험로 주행 시 운전자의 피로를 최소화한다.
뉴 디펜더 OCTA는 4.4리터 트윈터보 V8 엔진과 마일드 하이브리드 기술을 결합, 최대 출력 635마력, 최대 토크 76.5kg·m의 강력한 성능을 발휘한다. 0→100km/h 가속은 단 4초, 6D 다이내믹스 서스펜션과 전용 대형 타이어를 적용해 오프로드와 온로드 모두 안정적 주행이 가능하다.
JLR 코리아는 2월 7~8일 전국 전시장에서 특별 전시 및 시승 이벤트를 진행, 고객들이 새 디펜더 라인업을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다. 판매 가격은 뉴 디펜더 1억1067만 원, 뉴 디펜더 OCTA 2억2867만 원부터 시작된다.
마크 카메론 디펜더 매니징 디렉터는 “이번 부분 변경 모델은 디자인과 신규 컬러, 첨단 기술을 통해 디펜더를 한층 아이코닉한 오프로더로 완성했다”며 “고객들에게 더욱 만족스러운 모험 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
