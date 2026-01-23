[인사]질병청 국립보건연구원장

  • 동아일보

◇질병관리청 △국립보건연구원장 남재환
조유라 기자 jyr0101@donga.com
