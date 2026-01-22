KT·강남역 등 ‘폭파 협박’ 10대, 李대통령 암살 글 쓴 정황 수사

KT 사옥과 주요 철도역, 방송사 등을 상대로 폭파 협박 글을 쓰는 ‘스와팅’(허위 신고)을 일삼다 붙잡힌 10대가 이재명 대통령 암살 관련 글도 작성한 정황이 포착돼 경찰이 수사 중이다.
경기 성남시 분당경찰서는 22일 공중협박 혐의로 구속한 10대 A 군을 수원지검 성남지청에 송치했다고 밝혔다.
A 군은 5일 “분당 KT 사옥에 폭탄을 설치했고, 오후 9시에 폭파할 예정”이라며 “100억 원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”는 등의 글을 쓴 혐의를 받고 있다. 이후에도 11일까지 강남역과 방송사 등 6곳에 대해 스와팅을 벌였다.
경찰은 A 군이 지난해 9월 소방 당국 신고 게시판에 이 대통령 암살 관련 글을 올린 정황도 포착해 수사를 벌이고 있다. 이 대통령 암살 글에 대한 수사를 전담하는 서울경찰청은 수개월 전부터 태스크포스(TF)를 꾸려 관련 수사를 진행해 왔던 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “이번에 검거된 A 군을 대통령 암살 글 관련으로 수사 중”이라며 “대통령 암살 글은 A 군 단독 범행이 아니어서 공범 등도 수사 중이다”고 밝혔다.
