4대금융 지난해 순이익 18.4조원 ‘사상 최대’ 전망

지난해 국내 주요 금융그룹들이 사상 최대 순이익을 거둔 것으로 추정된다.
22일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 4대 금융그룹(KB·신한·하나·우리)의 지난해 연간 당기 순이익은 18조4040억 원으로 예상된다. 2024년(16조5268억 원)보다 11.4% 늘어난 숫자다.
다만, 최근 시장금리 상승과 고환율 지속 등 영향으로 한 달 전 시장 전망치(18조5454억 원)보다는 줄었다.
회사별 순이익은 KB금융이 2024년 5조286억 원에서 지난해 5조7018억원으로 13.4% 증가할 것으로 예상된다. 신한금융은 4조5582억 원에서 5조2009억 원(14.1%), 하나금융은 3조7685억 원에서 4조1070억 원(9%), 우리금융은 3조1715억 원에서 3조3943억 원(7%) 증가할 것으로 보인다.
금융그룹의 순이익이 사상 최대를 기록한 것은 사업다각화로 수수료 등 비이자이익을 크게 확대한 덕분이라고 업계 관계자들은 설명했다.
증권사들은 올해 4대 금융의 연간 순이익은 19조1362억 원으로 예상했다. 다만, 매출 개념인 이자수익은 일제히 줄어들 것으로 전망된다.
지난해 4대 금융 이자수익 시장 전망치는 101조4933억 원으로 집계됐다. 2024년(105조8306억 원)보다 4.1% 감소한 규모다.
연간 이자수익이 줄어드는 것은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 시점인 2020년 이후 5년 만이다. 가계대출 관리 강화로 관련 수익이 축소된 것으로 보인다.
올해 예상치는 103조5931억 원으로 2024년 수준을 밑돌 것으로 전망된다.
금융그룹의 지난해 4분기(10~12월) 실적발표 기간은 다음 주부터 시작된다. 하나금융은 30일, KB금융과 신한금융은 다음 달 5일, 우리금융은 6일 실적을 발표한다.
신무경 기자 yes@donga.com
