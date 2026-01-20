내일 더 춥다…서해안-제주엔 최대 15cm 눈까지

한반도에 올겨울 최강 한파가 들이닥친 가운데 21일에는 서해안과 제주도를 중심으로 많은 눈까지 내릴 전망이다. 기온은 전날보다도 더 낮아져 살을 에는 추위가 계속될 것으로 보인다.
기상청에 따르면 21일 새벽부터 전라 서해안과 제주도에, 오전부터 전남 내륙과 전북 남부 내륙에 눈이 내리기 시작해 22일까지 이어질 것으로 예상된다. 전북 남부 서해안과 전남 서해안에 3~10cm의 많은 눈이 쌓이겠고 전남 중부 내륙과 전북 북부 서해안 및 남부 내륙에는 1~5cm가 예보됐다. 제주도는 산지에 5~15cm, 중산간에 5~10cm, 해안가에 3~8cm가 예상된다.
서해안을 중심으로 많은 눈이 내리는 이유는 상대적으로 따뜻한 바다 온도과 북쪽에서 내려온 찬 공기가 만나며 강한 눈구름대가 형성됐기 때문이다. 이들 지역에는 시간당 1~3cm의 눈이 한꺼번에 쏟아지며 대설특보가 발표될 가능성이 있다.
21일 아침 최저기온은 영하 17도~영상 4도, 낮 최고기온은 영하 7도~영상 3도로 예보됐다. 전날 전국의 아침 최저 기온이 서울 영하 14.5도, 대전 영하 11.5도, 광주 영하 12.5도 등을 기록한 가운데 기온이 소폭 더 떨어질 것으로 전망된다.
추위는 주말까지 이어진다. 특히 21, 22일이 추위의 절정을 보일 전망이다. 22일 아침 최저기온은 영하 19도까지도 떨어질 것으로 보인다. 일부 바람이 강하게 부는 곳은 체감온도가 영하 20도 가까이 떨어질 가능성도 있다.
