아반떼, 美 출시 24년만에 판매 400만대 돌파…한국車 최초

현대자동차의 준중형 세단 아반떼(현지 모델명 엘란트라)가 미국 출시 24년 만에 한국 자동차 최초로 누적 판매 400만 대를 넘었다.
18일 현대차에 따르면 아반떼는 1991년 미국에 출시된 이후 지난해 12월까지 현지에서 총 401만661대가 판매됐다. 미국에 판매된 한국 자동차 단일 차종이 누적 판매 400만 대를 넘은 건 이번이 처음이다.
미국 자동차 시장은 스포츠유틸리티차량(SUV)와 픽업 트럭 위주다. 땅이 넓고 공간 활용을 중요시하기 때문이다. 이 때문에 아반떼가 세단으로 입지전적인 기록을 세웠다는 평가가 나온다. 2만 달러(약 3000만 원) 중반대부터 시작하는 가격이 일본 도요타, 혼다 등 경쟁 업체 동급 모델보다 가격 경쟁력을 지니고 있다.
아반떼는 현대차 간판 세단으로 미국 시장에서 꾸준히 판매량을 늘렸다. 앞서 미국 첫 출시 후 14년 만인 2005년 누적 판매량 100만 대를 넘겼다. 이후 2013년과 2018년엔 각각 200만 대, 300만 대를 돌파했다. 가솔린 모델뿐 아니라 하이브리드와 고성능 N 모델도 내놨다. 현대차는 올해 미국 시장 진출 40주년을 맞아 아반떼 풀체인지 모델을 출시할 예정이다.
