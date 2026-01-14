백해룡 “파견 자체가 기획된 음모”…이재명 대통령과도 각 세워

서울동부지검 합동수사단(합수단)에 파견돼 3개월 동안 ‘세관 직원 마약 밀수 연루 의혹’을 수사한 백해룡 경정이 파견 종료일인 14일 “회한이 많다”며 “파견 명령 자체가 기획된 음모였다”고 주장했다. 검찰은 백 경정이 파견 기간 중 수사 기밀을 무단 유출하는 등 법령을 위반했다며 경찰청에 공식적으로 징계를 통보했다.
백 경정은 14일 오전 9시 30분경 서울 송파구 서울동부지검 청사 앞에서 취재진에게 “파견 명령의 저의를 간파하고 있었기 때문에 응하지 않으려 했는데, 신분이 공직자다 보니 응할 수밖에 없는 사정이 있었다”며 “나를 합수단에 끌어들여서 이 사건의 실체가 없다고 종결하려는 의도로 기획된 음모였다”고 주장했다. 백 경정은 지난해 10월 이재명 대통령의 지시에 따라 합수단에 파견됐는데, 이를 거론한 것으로 풀이된다.
파견을 연장하지 않은 이유에 대해서도 백 경정은 “백해룡 팀에서도, 대검찰청에서도 원하지 않았다”며 “실체를 확인했기 때문에 더 머무를 이유가 없었다”고 답했다. 그는 이어 “마약 게이트는 특검으로 수사해야 한다”는 기존 주장을 되풀이했다. 백 경정은 이날로 검찰 파견이 종료됨에 따라 원 소속인 강서경찰서 화곡지구대장으로 복귀한다.
백 경정은 파견 기간 중 소셜미디어에 수사 관계자의 실명 등 인적 정보가 담긴 수사 기록을 무단 유포해 논란을 빚었다. 이에 대해 백 경정은 “정보 공개는 적극 공개가 원칙이며, 일부만 공개하는 것이 오히려 국민을 속이는 일”이라고 했다.
동부지검은 이날 “백 경정의 수사 과정 및 파견 기간 중의 각종 법령 위반 행위에 대해 국가공무원 복무규정에 따라 경찰청에 ‘징계 등 혐의사실’을 통보했다”고 발표했다. 또한 “법령 위반 행위로 피해를 본 분들께 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
앞서 백 경정은 파견 종료 이후에도 수사를 이어갈 수 있도록 경찰청과 행정안전부에 별도의 물리적 공간과 독립된 수사팀 구성을 요청한 바 있다. 경찰청은 “검토하고 있지 않다”고 이 같은 요구를 일축했으나 이에 대해 백 경정은 “기대를 가지고 회신을 기다리고 있다”며 “수사를 포기할 뜻은 없다”고 전했다.
백 경정은 임은정 동부지검장에 대해서는 “추후 말씀드리겠다. 개인을 언급하는 건 적절하지 않다”며 말을 아꼈다.
지난해 12월 백 경정이 제기한 의혹에 대해 사실무근이라는 중간 수사 결과를 발표했던 합수단은 조만간 최종 수사 결과를 발표할 예정이다.
