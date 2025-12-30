삼성전자 반도체 부문 성과급 ‘연봉의 최대 48%’…작년의 3배 넘어

삼성전자가 사업부별 초과이익성과급(OPI) 예상 지급률을 30일 사내에 공지했다. OPI는 삼성전자의 연말 성과급 제도 중 하나로, 연초 목표를 초과 달성할 경우 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉 최고 50%까지 매년 한차례 지급된다.
반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 올해 43~48%의 OPI 예상지급률을 받으면서 인상 폭이 두드러졌다. DS부문은 대규모 적자를 기록한 2023년 OPI가 0%로 떨어진 뒤 지난해 14%로 소폭 올랐다. 올해 범용 D램을 비롯해서 메모리 반도체 가격 상승으로 인해 실적이 급증하면서 OPI 예상지급률이 전년 대비 3배 이상으로 뛰었다. DS본부 내 ‘아픈 손가락’으로 꼽히던 파운드리사업부나 시스템LSI사업부도 적자 폭을 줄이며 OPI 지급률이 소폭 상승한 것으로 알려졌다.
스마트폰 등을 담당하는 모바일경험(MX) 사업부는 올해 갤럭시S25 시리즈와 갤럭시Z 시리즈 흥행에 힘입어 최소 45%에서 최대 50%의 예상 지급율을 받았다. 지난해 지급률은 44%로 올해 소폭 올랐다.
TV 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD) 사업부는 지난해(27%)보다 낮은 9~12%로 예상 지급률이 책정됐다. 생활가전(DA) 사업부, 네트워크사업부, 의료기기사업부 등도 모두 9∼12%의 OPI를 받을 것으로 보인다.
