野 “감사원장까지 민변 출신이냐” 김호철 청문회서 공방

이재명 정부 첫 감사원장 후보자로 지명된 김호철 후보자(61)에 대한 인사청문회가 29일 국회에서 열렸다. 야당은 “또 민변(민주사회를 위한 변호사모임) 출신이 지명됐다”며 편향성 문제를 제기했고, 여당은 문제가 없다고 엄호했다.
여야는 이날 청문회가 시작되자마자 김 후보자의 민변 활동 이력을 놓고 충돌했다. 사법시험 30회에 합격해 법조인이 된 김 후보자는 민변 소속으로 활동하며 2018~2020년 13대 회장을 지냈다. 국민의힘 곽규택 의원은 “행정부와 입법부에 이어 정부 정책이 제대로 집행 됐는지 감사해야 할 감사원장까지 민변 출신이 된 것은 모든 국가 기관에 파벌이 형성될 위험이 있다”고 주장했다. 반면 민주당 김남희 의원은 “민변에 1000명이 넘는 회원들이 있고, 오세훈 서울시장도 민변 회원이었던 것으로 안다”고 반박했다.
김 후보자는 “감사원은 최근 여러 감사를 수행하며 핵심 가치인 독립성, 중립성 논란을 야기해 국민의 신뢰를 잃었다. 과도한 정책 감사, 강압 감사로 공직사회를 위축시켰다는 평가도 받고 있다”면서 “감사원의 직무상 독립성과 정치적 중립성을 지키는 데 힘을 다하겠다”고 밝혔다. 김 후보자는 또 “감사원 직원의 일탈에 대한 통제가 미흡하다는 비판을 수용해 내부 직원을 감찰 부서를 개편하는 방안을 검토하겠다”면서 “감사원 사무처 직원들이 업무수행에 있어 외압에 흔들리지 않도록 이끌겠다”고 했다.
이날 청문회는 여야가 자료 제출 문제를 놓고 공방을 벌이다 지연되기도 했다. 야당 간사인 국민의힘 배준영 의원은 “직전 최재해 전 원장은 국회에 자료를 제대로 제출하지 않았다는 이유로 국회에서 탄핵이 의결됐다. 누가 하면 로맨스이고 누가 하면 불륜이냐”고 비판했다. 반면 여당 간사인 민주당 김승원 의원은 “국민의힘에서 ‘신상털기식 저인망식’ 자료 제출을 요구했기 때문”이라고 반박했다.
