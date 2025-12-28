프로포폴 989번 놔주고 8억 벌어…불법처방 의사 등 41명 입건

미용 시술을 빙자해 환자들에게 수백 차례 프로포폴을 반복 투약하고 거액의 범죄수익을 챙긴 의사가 재판에 넘겨졌다. 또 이른바 ‘공부 잘하는 약’으로 잘못 알려진 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제 등을 진찰 없이 불법 처방한 의료진과 투약자들도 함께 기소됐다.
서울중앙지검 강력범죄수사부(부장검사 이태순)는 28일 이런 내용을 담은 ‘2025년 의료용 마약 범죄 단속 결과’를 발표했다. 검찰은 단속 과정에서 의사 3명과 약사 1명, 유통업자와 투약자 등 총 41명을 입건해 이 가운데 6명을 구속기소하고 18명을 불구속 기소했다. 사회 복귀 가능성이 있다고 판단된 13명은 기소유예 처분했다.
검찰에 따르면 의사 A 씨는 2021년 3월부터 약 3년간 62명에게 989차례에 걸쳐 프로포폴을 불법 투약하고 8억 원 상당의 수익을 올린 혐의를 받는다. 검찰은 프로포폴 처방량이 상위권에 오른 병원들을 분석하는 과정에서 A 씨 병원을 특정했고, 이를 토대로 상습 투약자들과 불법 투약 실태를 밝혀냈다. 해당 병원에서 프로포폴을 투약한 중독자 가운데 7명은 우울증이 악화돼 극단적 선택을 한 것으로 조사됐다.
또 다른 의사 B 씨는 ADHD 치료제와 다이어트약, 수면제 등 마약류 2만여 정을 타인 명의로 불법 처방한 혐의로 기소됐다. B 씨는 일부 환자에 대해 진찰 없이 처방을 내줬고, 처방전을 수기로 작성하는 방식으로 범행을 반복한 것으로 조사됐다. 이 가운데 일부 투약자는 2021년 9월부터 지난해 3월까지 ADHD 치료제 1만5312정, 2018년 5월부터 지난해 5월까지 다이어트약 7304정을 매수한 것으로 드러났다.
검찰은 단속 과정에서 의료용 마약에 중독된 일부 투약자들이 말로 요구하지 않고 손짓 등 수신호로 투약 의사를 전달하는 장면이 담긴 영상 자료도 확보했다. 검찰은이를 반복 투약이 관행처럼 이뤄졌음을 보여주는 정황으로 보고 있다.
성형외과 의사 C 씨는 프로포폴을 투약한 뒤 진료기록부를 조작하고, 투약 후 의식을 잃은 여성 피해자를 간음한 혐의도 받고 있다. C 씨는 현금이 부족한 중독자들로부터 명품 가방을 진료비 명목으로 받은 것으로 조사됐다. 이 밖에 ‘제2의 프로포폴’로 불리는 에토미데이트를 유통한 최상위 공급책과 이를 중독자들에게 재판매·투약해 약 10억 원을 챙긴 중간 공급책도 적발됐다. 이들은 가짜 피부과 의원을 차린 뒤 에토미데이트를 해외에 수출한 것처럼 신고해 빼돌리는 방식으로 수사당국의 추적을 피해온 것으로 조사됐다.
검찰은 지난해에도 의료용 마약 범죄자 35명을 입건해 8명을 구속기소하고 24명을 불구속 기소했다. 서울중앙지검은 “지난해 2월 전국에서 유일하게 의료용 마약 전문 수사팀을 꾸린 데 이어 지난달 이를 2개 팀으로 확대했다”며 “의료기관을 가장한 불법 투약과 유통 행위는 엄단하는 한편 투약자의 회복과 사회 복귀를 위한 조치도 병행하겠다”고 밝혔다.
