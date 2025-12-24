LG AI대학원, 국내 첫 사내 대학원 ‘박사 과정’ 인가

LG는 국내 1호 교육부 공식 인가 사내 대학원인 ‘LG AI대학원’이 박사 과정 인가를 받았다고 24일 밝혔다. 올 8월 석사 과정 인가를 받은 이후 4개월만이다. LG AI대학원은 내년 3월 석·박사 개원식을 열고 매년 석사 과정 25명, 박사 과정 5명을 선발할 예정이다.
석사 과정은 문제 해결 중심의 실무형 교육을 목표로 1년, 3학기 과정으로 운영된다. 박사 과정은 3년 이상 파견 형태로 진행되며 산업 현장의 복잡한 문제를 연구 주제로 삼는다. 졸업 요건으로는 SCI(E)급 논문 1편 이상 게재 또는 세계 정상급 학술대회 발표가 필수다.
LG는 인공지능(AI) 분야 인력 부족 문제 해결과 청년 취업 경쟁력 강화를 위해 힘쓰고 있다. LG AI연구원은 국내 대학원생들에게 세계 최고 수준의 AI 파운데이션 모델 개발 기회를 제공하기 위해 ‘공모형 인턴 제도’를 확대할 계획이다.
