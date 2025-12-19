서울시 남산 곤돌라 사업 제동…법원 “부지 용도변경 위법”

5일 오전 서울 남산 케이블카가 눈 쌓인 산등성이를 지나고 있다. 2025.12.5/뉴스1

한국삭도공업은 1962년부터 남산 케이블카를 독점 운영해 온 민간기업이다. 사업권 획득 당시 종료 시한을 규정하지 않아 현재 일가친척이 세습 운영하고 있다.