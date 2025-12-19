전재수 경찰 출석 “차라리 현금 200억 받았다해라…통일교 불법 금품수수 결단코 없어”

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 15일 서울 여의도 국회 의원회관 내 자신의 사무실에서 경찰의 압수수색을 지켜보고 있다. 2025.12.15. 뉴시스

전 의원은 “저는 정치적 험지라고 하는 부산에서 세 번 떨어지고 네 번째만에 당선됐다”며 “각고의 노력과 고단한 인내의 시간을 버텨왔다”고 했다.이어 “그런 제가 현금 2000만원과 시계 한 점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꿨다? 이게 말이 되겠나. 차라리 현금 200억과 시계 100점이라고 얘기하라”며 “그래야 최소한의 개연성이라도 있을 것”이라고 했다.전 의원은 “저는 통일교로부터 그 어떤 불법적인 금품수수가 없었다는 말씀을 다시 한번 분명하게 강력하게 결단코 드리도록 하겠다”고 했다.경찰은 전 의원 등이 통일교 숙원사업인 한일 해저터널 추진을 논의한 행사에 참석한 동영상 등을 토대로 이날 출석한 전 의원의 혐의를 추궁할 계획이다.