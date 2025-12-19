전재수 경찰 출석 “차라리 현금 200억 받았다해라…통일교 불법 금품수수 결단코 없어”

통일교 측으로부터 수천만 원의 금품을 받았다는 의혹에 휩싸인 더불어민주당 전재수 의원이 19일 피의자 신분으로 경찰에 출석해 “차라리 현금 200억과 시계 100점이라고 얘기하라”며 혐의를 부인했다.
전 의원은 이날 오전 서울 서대문구 경찰청사에서 기자들과 만나 “최근 통일교 문제 때문에 세상이 시끄럽다”며 “그 중심에 제가 서 있다는 것만으로도 우리 국민께 대단히 죄송하다”고 했다.
전 의원은 2018년경 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 숙원 사업인 한일 해저터널 추진 청탁과 함께 현금 2000만 원, 불가리 시계 1개를 수수한 혐의를 받고 있다.
전 의원은 “한일 해저터널에 대한 청탁의 대가로 제가 현금 2000만 원, 시계 한 점을 받았다는 얘기를 한다”며 “이것은 명백히 사실이 아니다”라고 했다.
전 의원은 “한일 해저터널은 부산의 미래를 팔아 먹는 것”이라며 “일본이 전적으로 이익을 보는 구조”라고 했다.
이어 “일본이 100이라는 이익을 보게 된다면 부산은 고스란히 100이라는 손해를 보는 구조”라며 “그렇기 때문에 부산의 미래를 팔아먹는 것”이라고 했다. 그러면서 “그렇기 때문에 제가 반대를 해왔고 이것은 저의 정치적 신념”이라고 덧붙였다.
전 의원은 “많은 사람이 한일 해저터널을 찬성했고 공약으로 내세운 사람이 있었다”며 “부산의 미래를 팔아먹는 것이기 때문에 일관되게 강력하게 분명하게 제가 반대해 왔던 것”이라고 했다.
전 의원은 “저는 정치적 험지라고 하는 부산에서 세 번 떨어지고 네 번째만에 당선됐다”며 “각고의 노력과 고단한 인내의 시간을 버텨왔다”고 했다.
이어 “그런 제가 현금 2000만원과 시계 한 점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꿨다? 이게 말이 되겠나. 차라리 현금 200억과 시계 100점이라고 얘기하라”며 “그래야 최소한의 개연성이라도 있을 것”이라고 했다.
전 의원은 “저는 통일교로부터 그 어떤 불법적인 금품수수가 없었다는 말씀을 다시 한번 분명하게 강력하게 결단코 드리도록 하겠다”고 했다.
경찰은 전 의원 등이 통일교 숙원사업인 한일 해저터널 추진을 논의한 행사에 참석한 동영상 등을 토대로 이날 출석한 전 의원의 혐의를 추궁할 계획이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
