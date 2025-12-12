내년 해외건설, AI 시티 플랫폼 개발로 신수출 모델 추진

내년 해외건설 신(新)수출 모델로 도시와 인공지능(AI) 기반 서비스를 결합한 AI 시티 플랫폼 개발에 나선다. 도급형 대비 수익성이 높은 금융 중심형 사업 수주를 위해 기업매칭펀드도 조성한다.
국토교통부는 12일 이런 내용을 담은 새정부 해외건설 정책방향을 공개했다.
먼저 디지털 기술을 융합한 수주모델을 구축할 계획이다. 센서·통신망 등 인프라에 AI 기술을 결합해 교통·안전·에너지 등 주요 도시 서비스 기능을 지원하는 플랫폼을 조성한다. 자율주행 시스템 기반 도로 건설, 디지털 트윈(현실 시설물을 컴퓨터 속 가상세계에 구현하는 것) 활용 하천 관리시스템 구축 등에도 나선다. 국내 기업이 활용하는 해외건설통합정보서비스에는 해외 여건에 적합한 기술을 추천하는 AI 모델을 탑재한다.
철도·공항 등 한국형 기술 개발에 성공한 기술은 주력 패키지 상품으로 키운다. AI 기반 공정관리 시스템을 도입해 사업 전반을 총괄하는 사업관리(PM) 능력과 리스크 대응력을 강화한다.
한국해외인프라·도시개발지원공사가 최대 60%까지 공동투자하는 기업 매칭펀드도 조성한다. 설계·조달·시공(EPC) 위주가 아닌 금융 결합형 사업을 수주하겠다는 취지에서다. 투자개발사업 내 기대 수익률은 약 10%로 도급 사업인 플랜트(3%)나 인프라(3~5%) 대비 2배 높은 점을 고려했다.
글로벌 디벨로퍼, 다자개발은행(MDB)이 추진하는 사업에 우리 기업이 진출할 수 있도록 지원하는 공동펀드도 조성한다. 우리 기업 참여 가능성이 높은 경우에는 사모펀드 등이 예외적으로 투자할 수 있도록 허용하는 방안도 검토한다.
수주 상황 통보 관련 과태료 부과 조항 등을 개선해 기업 부담은 줄인다. 해외건설·플랜트 특성화고, 해외 투자개발 사업 특성화대학교 등은 확대 운영한다. 1975년 제정한 해외건설촉진법도 현실에 맞게 개정할 계획이다. 국토부 측은 “작년 누적수주 1조 달러를 돌파했다”며 “모두가 근무하고 싶은 양질의 고부가가치 일자리가 해외건설 산업에서 창출될 수 있도록 하겠다”고 했다.
댓글 0