‘신혼 5년까지 무자녀-맞벌이’ 처음 30% 넘겼다

초혼 신혼부부 중 맞벌이를 하면서 자녀가 없는 신혼 ‘딩크족’ 비중이 지난해 사상 처음으로 30%를 넘겼다. 부부가 함께 일하며 육아까지 담당하는 것이 여전히 쉽지 않은 탓에 초혼 신혼부부의 연 평균 소득이 증가세임에도 자녀를 갖는 이들은 줄어드는 추세다.
12일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 신혼부부 통계’에 따르면 지난해 신혼부부(11월 1일 기준 혼인신고를 한 지 5년이 경과되지 않은 부부)는 95만2000쌍으로 전년(97만4000쌍) 대비 2.3% 감소했다 2015년 관련 통계 작성을 시작했을 당시 147만1647쌍이던 신혼부부는 8년 연속 감소하며 2023년(97만4452쌍) 사상 처음 100만 쌍을 밑돌았는데 지난해에도 비슷한 흐름이 이어진 셈이다.
초혼 신혼부부는 75만6358쌍으로 전체 신혼부부의 79.4%에 달했다. 초혼 신혼부부의 연간 평균 소득은 7629만 원으로 전년(7265만 원) 대비 5.0% 증가했다. 부부 모두 일하는 사례가 늘어난 영향이다. 초혼 신혼부부 중 맞벌이 부부의 비중은 59.7%로 전년 대비 1.5% 포인트 올랐다. 맞벌이 초혼 신혼부부의 평균 소득은 9388만 원으로 외벌이 부부(5526만 원)의 1.7배 수준이다.
이처럼 신혼부부의 소득이 늘고 있지만 자녀 수는 오히려 감소하고 있다. 한국에서 부부가 함께 일하며 육아까지 챙기는 것이 여전히 쉽지 않다는 반증이다. 초혼 신혼부부(75만6000쌍) 중 자녀가 없는 부부는 48.8%로 전년보다 1.3%포인트 상승. 평균 자녀 수는 0.61명으로 전년(0.63명)보다 0.02명 줄었다.
특히 맞벌이 부부 중 자녀가 없는 신혼부부는 23만162쌍으로 초혼 신혼부부 전체의 30.4%에 달했다. 딩크족 비중이 역대 최대였던 2023년(29.3%)보다 1.1%포인트 증가한 수치다. 2015년에만 해도 전체의 18.0%에 그쳤던 딩크족 비중은 2021년(27.7%) 처음 외벌이·유자녀 비중(24.3%)을 넘어선 뒤 계속 상승세다.
초혼 신혼부부의 거주 형태는 주로 아파트(77.0%)가 가장 많았다. 아파트 거주 비중은 지난해보다도 2.5%포인트 상승했다. 단독주택 거주 비중은 9.0%로 전년보다 1.1%포인트 하락했다. 초혼 신혼부부 중 1명이라도 주택을 소유하고 있는 신혼부부 비중은 42.7%로 전년(40.8%)보다 1.9%포인트 올랐다.
