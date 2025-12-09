동해시 ‘무장애 관광도시’ 추진에 탄력

대표 명소 3곳, 열린관광지 조성 공모에 선정
7억5000만 원 국비 받아 내년 기반 시설 조성
강원 동해시가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘2026 열린관광지 조성사업’ 공모에 최종 선정되면서 무장애(barrier free) 관광도시 조성에 속도가 붙게 됐다. 열린관광지 조성사업은 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광 취약계층을 포함한 모든 이용자가 제약 없이 관광지를 이용할 수 있도록 무장애 관광환경을 구축하는 사업이다.
동해시에 따르면 시는 이번 공모에 무릉별유천지, 무릉건강숲, 도째비골스카이밸리&해랑전망대 등 3곳을 대상지로 신청했으며 모두 열린관광지로 최종 선정됐다. 강원도에서는 동해와 원주 등 5개 관광지가 선정됐고, 전국적으로는 13개 지자체 30개 관광지가 이름을 올렸다. 앞서 동해시는 2018년 망상해수욕장이 첫 열린관광지로 지정된 바 있다.
이번 선정으로 동해시는 신규 열린관광지 3곳에 대해 총 7억5000만 원의 국비를 지원받는다. 이는 민선 8기 공약인 무장애 도시 조성과 정부의 ‘누구나 누리는 관광환경 조성’ 정책 실현에도 힘을 보탤 전망이다.
시는 내년부터 국비를 포함해 총 15억 원을 투입해 해당 관광지의 접근성 강화와 편의성 개선 사업을 추진한다. 무장애 키오스크와 스마트 쉘터(Smart Shelter) 등 관광 인프라를 구축하고, 점자 겸용 안내 팸플릿과 촉지·음성 종합안내판 등을 설치할 계획이다. 시는 오는 16일 관계기관과 업무협약을 체결하고 내년 1월 전문가 컨설팅을 거쳐 세부계획을 수립한 뒤 본격적인 사업 추진에 나설 방침이다.
이진화 동해시 관광과장은 “이번 열린관광지 선정은 관광 취약계층의 여행 향유권을 확대하고 지역 관광 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “무장애 관광 기반이 차질 없이 조성되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
