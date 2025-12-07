인제군 가을꽃축제 흥행으로 10월 관광객 증가율 도내 1위

강원 인제군이 ‘인제가을꽃축제’의 흥행 성공으로 10월 강원도내 18개 시군 가운데 가장 높은 관광객 증가율을 기록했다.
7일 인제군에 따르면 강원관광재단이 최근 발표한 ‘강원도 10월 관광동향’에서 인제군은 지난해 같은 기간 대비 관광객 증가율 31.8%로 도내 1위를 차지했다. 또 전월 대비 증가율도 113%로 가장 높은 상승률을 보여 가을 관광지로서 경쟁력을 입증했다.
인제군은 이런 상승세에 대해 올해 7회째를 맞은 ‘인제가을꽃축제’가 성황을 이뤘기 때문으로 보고 있다. 인제군문화재단 자체 조사 결과 축제 방문객은 30만 명을 넘었고, 이에 따른 직접 경제 효과는 340억 원으로 잠정 집계됐다. 특히 방문객의 64%가 수도권 거주자로 분석돼 관광 이미지 제고에도 크게 기여한 것으로 평가되고 있다.
인제가을꽃축제는 북면 용대리 8만2800㎡ 부지에 국화, 마편초, 댑싸리 등 가을꽃 50만 주를 심어 만개한 꽃들로 장관을 이룬다. 이번 관광 동향에서는 가을꽃축제와 함께 백담사와 만해마을이 인기 관광지 순위에 오르기도 했다. 축제장 인근에 있는 관광지에서 ‘제27회 만해축전’과 ‘님의 침묵 100주년 기념사업 선포식’ 등이 열리면서 방문객 증가에 힘을 보탠 것으로 분석됐다.
인제군 관계자는 “가을 축제와 문화행사, 자연환경이 잘 어우러지면서 인제군을 찾는 발걸음이 확연히 늘었다”며 “앞으로도 방문객이 오래 머무르고, 다시 찾고 싶은 인제가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이인모 기자 imlee@donga.com
