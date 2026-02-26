“보안 혁신”… 외신, 갤럭시 S26 ‘사생활 보호 액정’ 호평

삼성전자가 인공지능(AI) 기능을 대폭 강화한 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 공개된 26일 서울 서초구 삼성 강남에 ‘갤S26 시리즈’가 진열돼 있다. S26 시리즈는 갤럭시 S26 울트라, 갤럭시 S26플러스, 갤럭시 S26까지 총 3개 모델로 3월11일부터 한국, 미국, 영국, 인도, 베트남 등 전 세계 120여개 국가에 순차적으로 출시한다. 국내 사전 판매는 2월27일부터 3월5일까지 7일간 진행된다. 2026.02.26 뉴시스
삼성전자가 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 공개한 스마트폰 신제품 갤럭시 S26 시리즈에 대해 외신의 호평이 잇따랐다. 특히 사생활 보호 전용 디스플레이를 두고 “혁신적”이라는 평가가 쏟아졌다.

삼성 갤럭시 S26 시리즈 가운데 울트라 모델에 ‘프라이버시 디스플레이’가 탑재됐다. 별도 사생활 보호 필름을 붙이지 않아도 디스플레이 상에서 측면 시야각을 제어해 옆 사람이 스마트폰 화면을 보지 못하도록 가릴 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 ‘애플은 삼성의 새로운 보안 화면을 하루 빨리 따라해야 한다’는 제목의 기사에서 “삼성의 새로운 시도는 단순 편의를 넘어 보안 혁신”이라며 “애플 제품으로까지 확대되길 바란다”고 했다.

정보기술(IT) 전문지 폰아레나도 “갤럭시의 혁신적인 프라이버시 디스플레이는 사용자가 문자, 금융 애플리케이션(앱), 사진 등을 누구에게도 보이지 않도록 안심하게 해준다”라며 “애플이 이 기능을 예의주시하고 있고 향후 도입할 가능성도 있다”고 분석했다. 또다른 전문지 샘모바일은 “삼성은 갤럭시 S26 울트라에서 디스플레이를 거의 완벽에 가깝게 다듬었다”며 “처음 탑재된 프라이버시 디스플레이는 솔직히 마법처럼 느껴진다”고 했다.

샌프란시스코=박현익 기자 beepark@donga.com
