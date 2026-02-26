본문으로 바로가기
사회
80대 몰던 승용차, 차량 친뒤 음식점 돌진…3명 다쳐
동아일보
업데이트
2026-02-26 16:06
2026년 2월 26일 16시 06분
입력
2026-02-26 15:52
2026년 2월 26일 15시 52분
최재호 기자
사고 현장. 제주소방안전본부 제공
제주에서 80대 운전자가 몰던 승용차가 다른 차를 들이받고 가게로 돌진했다.
26일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 10시 25분경 서귀포 중앙로터리 인근에서 80대 A 씨가 몰던 승용차가 B 씨 등이 탄 차량을 들이받고 이후 인도를 넘어 길가에 있는 음식점으로 돌진했다.
이 사고로 A 씨와 피해 차량 운전자 B 씨(60대), C 씨(50대) 등 총 3명이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. 음식점에서는 인명 피해가 발생하지 않았지만, 유리창과 내부 집기가 파손됐다.
경찰은 회전교차로에서 직진하던 승용차가 회전하던 차량을 들이받은 뒤 사고 충격으로 2차 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
#80대
#운전자
#서귀포
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
